فعالیت 450 کتابخانه حوزوی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی عماد ظهر پنجشنبه در دیدار سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اظهار کرد: در حال حاضر 450 باب کتابخانه حوزوی در سراسر کشور فعال است که از این تعداد 200 کتابخانه با هم مرتبط هستند.

معاون امور پژوهش حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به فعالیت 30 کتابخانه مرکز استانی گفت: اسناد علمی زیبا و منحصر به فردی در کتابخانه مرکزی حوزه موجود است.

وی تاکید کرد: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی حوزه‌های علمیه شامل دو ساختمان است که برای غنابخشی به اسناد علمی حوزه نیازمند همکاری جدی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستیم.

به گفته حجت‌الاسلام عماد بیش از 12 هزار نسخه خطی و 24 هزار اثر چاپی سنگی و سربی در کتابخانه مرکزی حوزه‌های علمیه موجود است.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه کشور به وجود کتابخانه دیجیتالی در کتابخانه مرکزی اشاره کرد و افزود: در برخی روزهایی که مراجعه کننده زیاد است حدود سه هزار نفر از خدمات کتابخانه دیجیتال استفاده می‌کنند.