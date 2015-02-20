اعزام 3 هزار طلبه مدارس قم به راهیان نور

حجت‌الاسلام محمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده بیش از 10 هزار نفر از طلاب سراسر کشور و خانواده‌هایشان به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند که از این تعداد 3 هزار نفر سهمیه مدارس علمیه قم است.

وی اضافه کرد: این اردوها 3 تا 4 روزه است که به دو منطقه جنگی و عملیاتی کشور (شمال غرب و جنوب) انجام می‌شود.

به گفته معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه استان قم در شهریور ماه امسال 15 اتوبوس از طلبه‌های مدارس علمیه قم به همراه خانواده‌هایشان به اردوی منطقه جنگی شمال غرب کشور اعزام شدند.

حجت‌الاسلام سعیدی از اعزام 400 نفر از طلاب مدارس علمیه قم به منطقه جنگی جنوب کشور در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: امسال برای اینکه از تراکم کاری کاسته شود، این اعزام برای اولین بار به شلمچه، طلائیه، هویزه و یادمان‌های دوران دفاع مقدس انجام شده است.

وی 25 اسفند امسال تا سوم فروردین سال آینده را زمان اعزام مرحله دوم اردوی راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور اعلام کرد و افزود: در این مرحله دو هزار نفر از طلاب و خانواده‌هایشان در قالب 50 اتوبوس در سه گروه اعزام می‌شوند.

به اعتقاد معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه استان قم اعزام طلاب علوم دینی به این سفر معنوی تاثیر عمیقی در روحیه آنان دارد.