به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سيد ناصر سجادي امروز در جمع خبرنگاران خبر از فراخوان عمومي براي صدور كارت هوشمند سوخت داد و گفت : مهمترين هدف از توزيع كارت هوشمند جمع آوري آماري دقيق از ميزان مصرف بنزين در كشور است زيرا درحال حاضر مشخص نيست ميزان مصرف سوخت خودروها و موتور سيكلت ها در كشور مشخص نيست .

وي مديريت مصرف بنزين را از ديگر اهداف كارت هوشمند عنوان كرد و گفت : درحال حاضر سيستم توزيع بنزين در كشور آزاد است درحالي كه اين سوال مطرح است كه آيا همه بنزيني كه از انبار يا پالايشگاه دريافت مي شود به باك خودروها تزريق مي شود يا نه ، در نتيجه با توزيع كارت هوشمند اين سيستم آزاد مديريت مي شود .

وي تصريح كرد : توزيع كارت هوشمند در آغاز به معني دونرخي شدن يا سهميه بندي بنزين نيست هدف تنها جمع آوري آمار و مديريت توزيع و مصرف بنزين است اما اين كارت قابليت اعمال تصميمات سياست گذار را دارد .

وي گفت : درحال حاضر 6 ميليون خودرو و 6 ميليون موتور سيكلت در كشور تردد مي كنند كه بايد براي اين تعداد خودرو كارت هوشمند فراهم شود .

وي اظهارداشت : براي صدور كارت هوشمند به مشخصات خودرو همانند شماره موتور ، شماره شاسي ، مدل خودرو ، نام و مشخصات مالك خودرو نياز است .

سجادي در ادامه گفت : از آنجا كه نيروي انتظامي يكي از مراكز دارنده اين اطلاعات است درنتيجه مالكيني كه خودرو خود را از كارخانه تحويل گرفته و نقل و انتقالي تاكنون انجام نداده اند و نشاني آنان نيز از زمان شماره گذاري خودرو تاكنون تغييري نكرده است ،نيازي نيست به دفاتر پستي مراجعه كنند.

مدير برنامه ريزي شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي اضافه كرد : از سوي ديگر مالكيني كه نقل و انتقال خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمي يا مراكز نقل و انتقال خودرو ثبت نموده و نشاني فعلي آنان با نشاني زمان نقل و انتقال يكسان است نيازي به مراجعه مالكين به دفاتر پستي نيست .

سجادي اظهارداشت : اما ساير مالكين بايد به دفاتر پستي در سراسر كشور و دريافت فرم مخصوص مراجعه كنند و با تكميل اين فرم مشخصات و آدرس پستي خود را به صورت دقيق اعلام كنند .

وي افزود : پس از صدور كارت ، كارت هوشمند سوخت به نشاني داده شده توسط مالك از طريق پست سفارشي ارسال و پس از احراز هويت ، كارت تحويل مالك يا بستگان درجه يك وي مي گردد .

وي تصريح كرد : متقاضيان بايد از اول آذر ماه به مدت سه هفته براي اعلام مشخصات خود اقدام كنند .

وي گفت : سيستم مخابراتي كشور براي اين سيستم آنچنان مناسب نيست برهمين اساس تجهيزات مورد نياز اين كار درحال وارد شدن به كشور است .