به گزارش خبرنگار مهر، پیام آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به کنگره حزب اراده ملت به شرح زیر است:
اراده ملت تعبیری دیگر از افکار عمومی و خواسته مردم است که از دیرباز محور تشکیل حکومتها در محدودههای جغرافیایی بوده است و امام راحل نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تسریع برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت بر اساس اراده ملت تاکید میکردند که نتیجه آن جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در سالهای پس از آن نیز هر جا اراده مردم به کمک اداره جامعه آمده، اهداف نظام اسلامی و ایران عزیز به خوبی تامین شده که هشت سال دفاع مقدس بهترین و انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تازهترین مثال آنهاست.
انتخاب این عنوان برای نام گذاری یک حزب٬ در بطن خویش اعتقاد و باور سیاسی مسئولان و هیات موسس را نشان میدهد که البته وفاداری به این عنوان و محتوای نهفته در آن باید سرلوحه برنامه ریزیها و فعالیتهای حزب باشد.
با تاکید مجدد به رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط و احترام به اراده مردمی، امیدوارم برگزاری کنگره سالانه شما در راستای نهادینه کردن مردمسالاری دینی باشد و میدانید که جویبارها برای محو نشدن در سنگلاخهای مسیر و رسیدن مطمئن به دریا یا اقیانوس٬ با هم ائتلاف میکنند و رودخانهها را تشکیل میدهند و الحمدالله تشکیل جبههها از احزاب همسو٬ شیوهای پسندیده در ادبیات سیاسی کشور شده است و انشالله ادامه مییابد تا خلاء وجود احزاب بزرگ را پر کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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