به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیت الله العظمی جوادی آملی شامگاه پنجشنبه در دیدار نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، با اشاره به تلاش دنیای غرب و استکبار برای ارائه چهره خشن از اسلام، ملت و نظام جمهوری اسلامی در ۳۵ سال گذشته گفت: ملت ایران در تمام مراحل پس از انقلاب، چهرهای معتدل، عقلانی و عزتمند از خود ارائه داده است بطوری که امروز دنیا این ملت را با خصوصیات فوق میشناسد.
وی ادامه داد: غرب اگر منصفانه نگاه کند، خواهد دید با تمام عناد و دشمنی که نسبت به اسلام به خرج داده و در ماجرای سلمان رشدی و انتشار کاریکاتورهای توهین امیز اخیر و تقویت گروههای تکفیری مشاهده شد، ملت ایران نماد اسلام رحمانی و اعتدال است.
آیت الله جوادی آملی از دولت خواست تا از همه ظرفیتها برای رونق در تولید استفاده کند و تصریح کرد: کشوری که سرشار از منابع مختلف است باید از همه ظرفیتها برای توسعه اقتصادی بهرهمند شود.
وی با تقدیر از عزم دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: این مبارزه باید با شدت بیشتری دنبال شود تا نظام اقتصادی کشور اصلاح گردد.
آیت الله جوادی آملی ضمن ابلاغ سلام به دکتر روحانی، سفر رئیس جمهوری کشورمان را به استان موجب آبادانی بیش از پیش این استان دانستند.
آرامش بر اقتصاد کشور حاکم شده است
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در این دیدار اظهار داشت: دولت یازدهم با پیگیری سیاست اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی، به دنبال دستیابی به رونق و رشد اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی است.
محمد نهاوندیان ضمن تشریح عملکرد دولت یازدهم گفت: امروز با تلاشهای انجام شده، آرامش بر اقتصاد کشور حاکم شده است و امیدواریم با استفاده از فرصت ها و ظرفیتهای کشور و آماده سازی شرایط برای جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، فضای کسب و کار تولید و اشتغال رونق یابد.
وی با ابلاغ سلام دکتر روحانی، به سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری به استان قم اشاره کرد و گفت: این سفر موجب تسریع در اجرای طرح های عمرانی این استان خواهد شد و درعین حال امیدواریم با این سفر رابطه دولت با نهاد مرجعیت، روحانیت و حوزههای علمیه، بیش از گذشته تقویت و مستحکم شود.
نهاوندیان با آیت الله شبیری زنجانی دیدار و گفتگو کرد
رئیس دفتر رییس جمهور شامگاه پنجشنبه با حضور در بیت آیت الله شبیری زنجانی، با ایشان درخصوص مسایل جاری کشور گفتگو کرد.
محمد نهاوندیان در این دیدار با بیان اینکه دولت نظر همه مراجع را در تصمیم گیری های خود لحاظ میکند، به سفر آتی رئیس جمهور کشورمان به استان قم اشاره کرد و گفت: در این سفر طرحهای عمرانی که منجر به حل مشکلات معیشتی مردم میشود، آغاز خواهد شد.
آیت الله شبیری زنجانی نیز در این دیدار، با ابلاغ سلام به رئیس جمهور کشورمان گفت: اگر در کارها اخلاص وجود داشته باشد و از خداوند برای حل مشکلات کمک بخواهیم، انشاالله مسائل و مشکلات مرتفع میشود.
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