مدهامتان از مسابقات معتبر قرآنی کشور به شمار می آید

به گزارش خبرنگار مهر، در پيام علي جنتی به مراسم افتتاحیه نهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان ویژه اعضای کانونهای فرهنگی، هنری مساجد که شب گذشته در اهواز برگزار و توسط مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خوزستان قرائت شد، آمده است: قرآن، پرتویی از حسن ازلی و ابدی باریتعالی است که از هنگام نزول تاکنون همواره عالمان، محققان، مفسران و هنرمندان را مبهوت زیباییهای ظاهری و معناییاش کرده است. غواصان این دریای بیکران در این پهنه بیانتها گوهرهای فراوان یافتهاند و از این بحر با برکت بهرهها بردهاند و هرگاه در اعماق آن نگریستهاند جلوه و جمالی نو یافتهاند.
در ادامه اين پيام عنوان شده است: امروز قرآن در ایران بر طَبَق کرامت و عزت قرار دارد و هزاران مرد و زن و کودک و نوجوان در این آستان به هوای کوی دوست، گام نهادهاند و قرآنپژوهان، مفسران، حافظان، قاریان، ناشران و هنرمندان فراوان برای تشریح و تفسیر و نشر و طبع آن همت، بلند داشتهاند تا فرهنگ و هنر قرآنی در این سرزمین بالنده و باشکوه باشد و ایران را در میان ملل اسلامی سرافزار کند. خدای متعال را از این بابت شاکریم که ما را با قرآن مانوس کرد.
در پيام وزير فرهنگ و ارساد اسلامي تاكيد شده است: مسابقات قرآنی، نَه از برای رقابت بلکه همواره بهانهای بوده است برای حضور، حضور آستان معبودی یگانه که با عبدش سخن میگوید و او را به راه راست و رستگاری رهنمون میکند. مسابقات قرآنی مدهامتان با عنایت به سابقه و ترکیب هیئت داوران از مسابقات معتبر کشور بهشمار میآید که در طول هشت دوره گذشته برکات بسیاری از جمله شناسایی استعدادهای برتر قرآنی کشور و همچنین، نقشآفرینی چهرههای برتر کانونی در عرصه رقابتهای بینالمللی داشته است. همه این توفیقها از برکات بیکران قرآن و عنایت ویژه صاحب آن است.
نظر شما