14 درصد نفت چين توسط ايران تامين مي شود



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از لس آنجلس تايمز، روابط فزاينده اقتصادي و انرژي ايران با دو غول اقتصادي آسيا يعني چين و هندوستان، عامل اصلي ناكامي تلاشهاي آمريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران در دست كشيدن از برنامه هسته اي است.

بر اساس اين گزارش، ايران هم اكنون به كشورهاي چين، ژاپن و هند به عنوان بازار اصلي نفت و گاز طبيعي خود مي نگرد و اين كشورها نيز براي تامين نياز فزاينده انرژي خود ايران را به عنوان منبع اصلي انرژي خود مي نگرند و از آن در برابر فشارهاي آمريكا حمايت خواهند كرد.

اين گزارش حاكي است، چين در حال حاضر 14 درصد از نفت مصرفي خود را از ايران تامين مي كند و قراردادي بلند مدت و دهها ميليارد دلاري با ايران به منظور تامين انرژي مورد نياز خود منعقد نموده است.

روابط فزاينده اقتصادي چين با ايران موجب شده است پكن تهديد كند كه هر گونه اقدام آمريكا در اعمال تحريم عليهايران را در شوراي امنيت سازمان ملل وتو خواهد كرد.

بر پايه اين گزارش، در حاليكه چين در حال محكم كردن جاي پاي خود در آسياي ميانه و سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي قزاقستان است، روابط اقتصادي اين كشور با ايران بيش از پيش تهديد كننده يكه تازي آمريكا در منطقه خاورميانه محسوب مي شود.

از سوي ديگر، در حاليكه آمريكا تلاش مي كند با دادن وعده همكاري هاي هسته اي دهلي نو را از خريد گاز از ايران منصرف كند، اما اين تلاش آمريكا نيز تاكنون بي ثمر به نظر مي رسد چرا كه هند هنوز هم بر تسريع احداث خط لوله گاز از ايران اصرار دارد و نخست وزير اين كشور درست پس از بازگشت از واشنگتن خريد گاز از ايران را "مساله اي ميان هند و ايران" مي داند.