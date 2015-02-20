به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی، معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دیدار ورزشکاران با مقام معظم رهبری، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در یکماه گذشته غیر از برگزاری مسابقات ورزشی، مجامع فدراسیون، شوراهای برون‌مرزی و جشنواره های مختلف موضوع مهم دیگری نیز داشتیم که آن دیدار با مقام معظم رهبری بعد از موفقیت در بازی‌های آسیایی، پاراآسیایی و ساحلی پوکت بود.

وی افزود: مقام معظم رهبری همیشه و در همه‌جا پشتیبان ورزشکاران بوده و بعد از موفقیت‌ها، همواره اولین پیام تبریک از جانب ایشان و ریاست جمهوری کشور بوده است. شاید برای اولین‌بار بود که با این تعداد از ورزشکاران و همراهانشان به دیدار مقام معظم رهبری رفتیم.

معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: ورزشکاران آسیایی، پاراآسیایی به همراه مربیان، سرپرستان خود، مسئولان ۵۰ فدراسیون، نواب رئیس، نواب بانوان، مسئولین وزارت ورزش و ۳۱ مدیرکل سطح استانی در این جلسه صمیمی حضور داشتند که از این عزیزان تقدیر شد و روحیه آنها بالا رفت. مقام معظم رهبری نیز ضمن افتخار به حجاب بانوان در میادین بین‌المللی به مسائل فرهنگی تاکید کردند و همچنین با توجه به الگو بودن ورزشکاران از آنها خواستند تا از این زمینه استفاده خوبی شود.

وی با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در زمینه پرداخت پاداش قهرمانان و مسائل مالی بیان کرد: در بحث تقدیر از قهرمانان در ۶ ماه اول سال پاداش معوقه ورزشکاران که از سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ باقی مانده بود با تدبیر ریاست جمهوری به آنها پرداخت شد. این پرداخت قبل از بازی های آسیایی و پاراآسیایی روحیه خوبی به ورزشکاران داد، هر چند این عزیزان ثابت کردند که به دنبال مسائل مالی و انگیزشی نیستند.

۷۰ درصد از پاداش مدال‌آوران به آنها پرداخت شد

هاشمی با اشاره به پرداخت پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد از این پاداش ها تا دو سه روز گذشته پرداخت شده بود و باقی مانده آن ظرف یک هفته آینده پرداخت خواهد شد.

وی افزود: امسال وزارت ورزش و جوانان و جامعه ورزش در بحث جشنواره ها و مسابقات دهه فجر به مناسبت سی‌وششمین سالگرد پیروزی انقلاب جدی‌تر بروز پیدا کرد. در دیدار با خانواده شهدا نیز وزیر ورزش و جوانان و همه مدیران در قالب یک جدول زمانبندی شده حدود ۱۰۰ بازدید داشتند. همچنین حدود ۵ هزار نفر از وزشکاران در تجدیدمیثاق با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران شرکت پیدا کردند، حضور پرشور ورزشکاران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و همچنین بازدید از آسایشگاه و معلولان نیز در دستور کار ما بود که به خوبی عملی شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به کمک های نوبخت به این وزارتخانه عنوان کرد: دکتر نوبخت باید خانواده بزرگی در کشور را مدیریت کند و من می‌فهمم وی چه سختی‌هایی در کار دارد. در سال ۹۳ غیر از بودجه خودمان در حدود ۳ مرحله کمک زیادی به ورزش شد. یکبار برای جام جهانی که حدود ۱۰ میلیارد خارج از سهمیه به ما کمک کردند و در بحث کلان‌تر، تخصیص اعتبارات به وزارت ورزش و جوانان بهتر از سایر ارگان‌ها صورت گرفت، همچنین چند روز پیش دولت حدود یک‌ونیم میلیارد تومان برای والیبال در نظر گرفت.

سال ۹۴، سال بسیار سختی برای ورزش است

وی ادامه داد: از بودجه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان دود نیمی از آنها برای فدراسیون‌های ورزشی در نظر گرفته می‌شود. در سال ۹۳ رشد ۳۵ درصدی داشتیم و علت آن نیز رویدادهای مهم و مسابقات جهانی و آسیایی بود.

هاشمی در ادامه افزود: سال ۹۴ هم سال بسیار سختی برای ورزش کشور از نظر گرفتن سهمیه و برگزاری اردوها و مسابقات مختلف است. بودجه وزارت ورزش و جوانان رشد حدود ۴۹ درصد داشته است و در برخی ردیف های ما نیز اتفاقات خوبی افتاده که اگر تبدیل به قانون شود، اعتبارات ما در سال ۹۴ حدود دو برابر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به گودرزی وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: هر کس با گودرزی کار نکند، متوجه خصوصیات اخلاقی وی نمی شود و وزیر ورزش و جوانان انسان بسیار شریفی است و به همکاری با وی افتخار می کنم قبل از آمدن به وزارتخانه شناختی از گودرزی نداشتم ایشان هم در حوزه ورزش متخصص هستند و هم خصوصیات اخلاقی بسیار خوبی دارند.

معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه شهرداری‌ها و نهادهای خصوصی می‌توانند در تکمیل پروژه‌های عمرانی با وزارت ورزش و جوانان همکاری کنند، افزود: هدفمان است که نهادهای عمومی غیردولتی را به وظیفه‌ خودشان نزدیک‌تر کنیم تا در راه‌اندازی و بهره‌برداری بهتر این پروژه‌ها به ما کمک شود. قطعا این نهادها نباید در پروژه‌های ورزشی خود را رقیب وزارت ورزش بدانند تا از این طریق ضمن تکمیل پروژه‌ها، شرایط برای استعدادیابی در سراسر کشور ایجاد شود.

تفاهم نامه با وزارت کشور برای تکمیل پروژه‌های عمرانی

وی در این بین قرار است سال آینده تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان ‌‎امضا شود تا پروژه‌های نیمه تمام در سراسر کشور که امروز به یک معظل تبدیل شده، توسط شهرداری‌ها و ارگان‌های غیر دولتی تکمیل شود و مورد استفاده همان مراکز قرار بگیرد تا هم این پروژه‌ها کامل شده و هم سرانه ورزش در سراسر کشور بیشتر شود.

هاشمی با اشاره به اینکه روز چهارشنبه هفته پیش با محمدحسین نژادفلاح جلسه‌ای داشته، در مورد اینکه با فروش سهام باشگاه پرسپولیس وضعیت این مدیر چه می‌شود؟، تاکید کرد: خود ایشان می‌داند چه کاری را انجام دهد. قطعا ایشان می‌ماند و در پرسپولیس هم موفق خواهد بود.

خواهان واگذاری و فروش سهام استقلال و پرسپولیس هستیم

وی که مهمان حضوری برنامه ورزش و مردم بود، در مورد اینکه برخی معتقد هستند وزارت ورزش و جوانان چندان خواهان واگذاری و فروش سهام استقلال و پرسپولیس نیست، خاطرنشان کرد: واقعا اینگونه نیست. شخص وزیر و مسئولان وزارتخانه خواهان عملی شدن هرچه زودتر این موضوع هستند. همه علاقمندان این اتفاقا بصورت قانونی و با هماهنگی وزارت داری به بهترین شکل پیش برود.

در مورد قیمت فروش سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تصمیمات جدیدی اخذ شود

معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: قیمت پایه و زمان مزایده هم مشخص شده اما وقتی خریداری وجود ندارد، طبیعتا امکان فروش وجود نداشت ولی این واگذاری و مزایده تکرار می‌شود. البته قرار است در مورد قیمت فروش سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تصمیمات جدیدی اخذ شود و امیدوارم پس از این تصمیم گیری، سهام این دو باشگاه پیش از پایان سال و یا در ماه‌های آغازین سال 94 به فروش برود.

وی در مورد اینکه بخشی از مبلغ فروش سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به وزارت ورزش می‌رسد، اینگونه اظهار نظر کرد: طبق قوانین موجود این بودجه در 4 موضوع که 3 مساله غیر ورزشی و یک مساله دیگر اماکن ورزشی است، صرف خواهد شد. امیدوارم با بودجه‌ای که به وزارت ورزش می‌رسد، بتوانیم برخی از پروژه‌های مهم سراسر کشور را تکمیل کنیم.

هاشمی در پایان گفت: همیشه بودجه در نظر گرفته برای ورزش کم است اما تلاش می‌کنیم در برنامه ششم، خود را قوی‌تر نشان دهیم تا در آینده بتوانیم هم بودجه بیشتری کسب کرده و هم در وزارت ورزش و جوانان و خصوصا جایگاه بهتری در برنامه ششم داشته باشد. ضمن اینکه از نمایندگان مجلس به خاطر بودجه خوبی که برای فصل آینده در نظر گرفته، تشکر کنیم.