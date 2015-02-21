به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به پایان هرسال، خانواده ها برای سفر به سایر استانها برنامه ریزی دارند، برخی سفر با خودروی شخصی و عده ای مسافرت با وسیله حمل و نقل عمومی را ترجیح می دهند از این رو هریک از دستگاه های اجرایی که متولی خدمات دهی از طریق وسیله حمل و نقل عمومی هستند از آخرین ماه سال تدارک ارائه خدمات مناسب برای سفرهای نوروزی را به مردم پیش بینی می کنند.

سلامت فنی ناوگان عمومی باید تایید شود

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان از آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی برای ارائه خدمات سفر نوروزی به مسافران خبر داد و گفت: سلامت فنی ناوگان عمومی باید تایید شود.

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که تاکید ویژه به مدیران فنی شرکت های حمل و نقل داشتیم که قبل از سفر، سلامت ناوگان خود را از هر حیث مورد بازدید فنی قرار دهند، افزود: اگر ناوگانی از هر حیث مورد تایید نباشد از اعزم آن ناوگان به سفرخودداری می شود.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای سال گذشته، تقریبا ۳۵۶هزار نفر از ناوگان حمل و مقل عمومی برای نوروز استفاده کردند و بیش از ۲۲هزار سفر بر اساس سامانه های آماری سال گذشته ثبت شده است.

میقانی به همکاری مشترک با پلیس راه استان برای ارتقای ایمنی عبور مرور تاکید کرد و افزود: تشكیل تیم های نظارتی ویژه اماكن و ناوگان مسافربری، توقف در زمان و مكان مناسب برای ادای فریضه نماز از جمله برنامه های اداره کل حمل و نقل پایانه است.

وی از آماده سازی فرودگاه و ایستگاه راه آهن خبر داد و تصریح کرد: هماهنگی برای استقرار منظم تیم های امداد خودرویی، هماهنگی با هواشناسی برای رفع نقص كیوسك های اطلاع رسانی و استقرار پلیس در پایانه های مسافربری برای كنترل ناوگان قبل از سفر از جمله اقداماتی است که برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران در نظر گرفته شده است.

آژانس های مسافرتی آماده ارائه بلیط قطار هستند

مدیر کل راه آهن شمال شرق کشور نیز از آمادگی قطارهای این استان به سایر استانها خبر داد و گفت: کسانیکه مایل به سفر با قطار هستند می توانند از طریق آژانس های مسافرتی بلیط قطار را تهیه کنند.

محمدرضا قربانی در گفتگو با مهر با بیان این نکته که نوروز سال گذشته ۴۵ هزار نفر ترجیح دادند که با قطار به دیگر استانهای کشور مسافرت کنند، افزود: در هفته اول بهمن ماه پیش فروش بلیط قطارهای نوروزی در بازه زمانی ۲۵اسفند ۹۳ تا ۱۵ فروردین ۹۴ انجام شده است.

به گفته مدیر کل راه آهن شمال شرق کشور، امسال وضعیت قطارها تغییر نکرده و از همان تعداد قطاری که سال قبل استفاده شده امسال برای سفرهای نوروزی استفاده می شود و افزایش یا کاهشی در این بخش نخواهد بود.

پروازهای فوق العاده در نوروز ۹۴ انجام می شود

در ادامه مدیر کل فرودگاههای گلستان نیز از پروازهای فوق العاده در نوروز ۹۴ برای خدمت رسانی بهتر به مسافران خبر داد و گفت: فرودگاه گرگان مانند سال های گذشته برای نوروز، سفرهای فوق العاده خواهد داشت.

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام پروازها به صورت «آن تایم» با هدف خدمت رسانی به مسافران و جلب رضایت آنها در فرودگاه گرگان انجام می شود.

وی با بیان این نکته که درحال حاضر از فرودگاه گرگان هفته ای چهل پرواز نشست و برخواست دارد، اظهار کرد: مقصد این پروازها اغلب تهران- گرگان و بالعکس، گرگان- مشهد و بالعکس و گرگان- زاهدان است.