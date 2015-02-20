به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نژادفلاح با تشکر از همکارانش در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در دوره بنده 8 میلیارد از حساب‌های اداره کل برای بدهی‌های مدیران قبلی مسدود شد اما من همه حساب‌ها را صفر کردم و به مدیر بعدی تحویل دادم. ضمن اینکه انتخاب گرشاسبی برای اداره ورزش تهران، انتخاب خوبی بود. ضمن اینکه 33 درصد از مدال‌های اینچئون متعلق به ورزش تهران بود که امیدوارم در آینده این رقم بیشتر شود.

هفتمین مدیر یا مدیرعامل؟

وی در ادامه افزود: از اعضای هیات مدیره که در این شرایط سخت و بحرانی به من اعتماد کردند، ممنونم. من در این دهه در تیم پرسپولیس به عنوان یک عضو تصمیم‌گیرنده حضور داشتم و هفتمین مدیرعامل هستم. از گودرزی و معاونینش نیز سپاسگزارم.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس در واکنش مجری برنامه نسبت به واژه مدیرعامل عنوان کرد: من هفتمین مدیر پرسپولیس در این فصل هستم و از همه پیشکسوتان این تیم که بزرگترین سرمایه ما هستند، تشکر می‌کنم.

دایی می‌ماند، بهتر بود

وی همچنین با اشاره به اینکه همانند مدیریت باشگاه روی نیمکت پرسپولیس هم تغییرات زیادی صورت گرفته، افزود: علی دایی که این تیم را بسته بود، بنا به دلایلی جابجا شد. دایی یکی از بزرگان فوتبال ایران و دنیا است و از نظرم می‌توانست این تغییر صورت نگیرد، هرچند کاری به علل و دلایل این جابجایی ندارم. به نظرم این تغییر درست نبود و اگر علی دایی در پرسپولیس مانده بود، وضعیت این تیم قطعا بهتر از الان بود.

نژادفلاح همچنین تاکید کرد: درخشان هم یکی از پرسپولیسی‌هایی بود که سکان تیم را به دست گرفت. باشگاه پرسپولیس هواداران زیادی دارد. همه آنهایی که اخبار ورزشی را دنبال می‌کنند، حتی اگر طرفدار پرسپولیس نباشند، از باخت این تیم نگران می‌شوند. معتقدم حتی استقلالی‌ها نیز از شکست پرسپولیس ناراحت می‌شوند، چون برخلاف صنعت که یک سرمایه گذار از حذف رقبایش خوشحال می‌شود، در ورزش شرایط متفاوت است. زیبایی لیگ به دربی است و ما دوست داریم رقیبمان بالا بمانند.

یکی از عوامل عدم موفقیت پرسپولیس، درخشان است

وی در خصوص عدم نتیجه‌گیری این تیم در لیگ برتر عنوان کرد: در خصوص مقصر این نتیجه گیری‌ها باید منصفانه قضاوت کنیم. عوامل متفاوتی در عدم توفیق پرسپولیس نقش داشته که یکی از آنها درخشان است البته به میزان ۸- ۹ هفته‌ای که در پرسپولیس بوده و با توجه به گرفتاری‌ها و شرایط خاص این تیم. ولی توقع و انتظار از درخشان به عنوان سرمربی پرسپولیس این بوده که بتواند تیم را سر و سامان بدهد؛ چراکه هواداران باشگاه پرسپولیس بازی زیبا توام با برد می‌خواهند.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس با اشاره به دیدار تیم پرسپولیس با لخویا بیان کرد: بازی بعدی ما با لخویا است و امیدواریم کادرفنی و بازیکنان ثابت کنند که شایستگی حضور در این تیم بزرگ را دارند. فکر می‌کنم بازی لخویا یک محک مجدد برای کادر فنی است و حتما درخشان در این دیدار روی نیمکت پرسپولیس خواهد بود و اگر موفق شود و این بازی را ببرد، چه نیازی به جابجایی او وجود دارد.

وی اضافه کرد: قبل از هیات مدیره، خود درخشان هم باید در این شرایط به ما مشورت بدهد من از درخشان این توقع را دارم که خودش در تصمیم گیری برای ادامه همکاری به ما کمک کند و نگذارد کار به چه کنم چه کنم برسد.

نژادفلاح در پاسخ به این سوال که برانکو و قطبی بدهی مالیاتی بسیاری دارند و در صورت حضورشان در پرسپولیس، تکلیف این مالیت‌ها چه می‌شود؟، تاکید کرد: گزینه اول من در تیم پرسپولیس درخشان است و امیدوارم که وی موفق شود. قطبی و برانکو هم دو گزینه‌ای است که با آنها مذاکره و توافق شده است. اگر قرار شود آنها بیایند، مالیات این دو مربی هم در این قرارداد، گنجانده شده است.

پرسپولیس تا پایان فصل در اختیار وزارت ورزش است

وی در پاسخ به این سوال که اگر این تیم خصوصی شود، باز هم شما مدیرعاملید؟، اظهار کرد: تا آخر فصل تیم پرسپولیس در اختیار وزارت ورزش و جوانان است و اگر بخش خصوصی این تیم را برعهده بگیرد، آنها تصمیم گیرنده هستند که چه کسی مدیرعامل پرسپولیس شود.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس همچنین افزود: حتما پیشکسوتان نیز به تیم پرسپولیس دعوت می‌شوند تا از ظرفیت آنها در همه بخش‌ها استفاده شود.

وی در خصوص مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس و بازیکنانش و بحث بیسکویت خوردن بازیکنان قبل از بازی این تیم عنوان کرد: دو روز قبل از بازی پرسپولیس به هتل رفتیم و بازیکنان بهترین هتل را در اختیار داشتند. من نیز در کنار سایر بازیکنان در هتل آکادمی شام خوردیم و حدود دو ساعت در رختکن با بازیکنان صحبت کردم؛ چراکه مدیرعامل باید از نزدیک صحبت همه بازیکنان را بشنود و من متوجه هستم که آنها چند ماهی است که پول نگرفته‌اند و دغدغه‌های مالی دارند.

نژادفلاح همچنین با اشاره به اینکه از علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا برای همکاری با پرسپولیس دعوت می‌شود ولی نوع همکاری با باشگاه به خود آنها بستگی دارد، گفت: اگر بازیکنان این بازی را هم برده بودند، حتما پاداش می‌گرفتند. ما دوست داریم همه با تمام وجود در زمین مسابقه ظاهر شوند. هواداران هم با نگاه احساسی دوست دارند که بازیکن هر مشکلی هم دارد، داخل زمین آن را کنار بگذارد و با تمام وجود برای پیروزی تیمش تلاش کند.

وی در مورد شعارهای هواداران در پایان دیدار پرسپولیس با صبای قم اینگونه واکنش نشان داد: من قبلا حرف هواداران را از رسانه‌ها می‌شنیدم، از ابتدا تا انتهای بازی در ورزشگاه بودم و دیدم هواداران تا پایان بازی از تیم حمایت کردند و بعد از آن حرف‌ دل‌شان را زدند که بهتر بود نمی‌زدند. بعد از مسابقه هم تا در خروجی با هواداران پیاده راه رفتم تا بدون واسطه صحبت‌های آنها را بشنوم. باید اطمینان دهم هرجا احتیاج به تصمیم‌گیری درست باشد، آن را اتخاذ خواهیم کرد.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از حضور او در باشگاه علی اکبر طاهری و جعفر کاشانی از پرسپولیس قهر کرده‌اند، گفت: با طاهری دوست بوده و برای کاشانی به عنوان پیشکسوت باشگاه احترام قائل هستم. پیش از حضور در باشگاه با این دو عزیز در ارتباط بودم و در نشست هیات مدیره در وزارت ورزش و جوانان اعضای هیات مدیره که آقایان کاشانی و سلیمی در آن حضور داشتند، بنده به عنوان قائم مقام باشگاه منصوب شدم.