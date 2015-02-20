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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۲

گردانهای حزب الله عراق:

بالگردهای حامل کمک برای داعش را هدف قرار می دهیم

بالگردهای حامل کمک برای داعش را هدف قرار می دهیم

گردانهای حزب الله عراق با صدور بیانیه ای از هدف قرار دادن بالگردها و هواپیماهایی که سلاح و مواد غذایی برای داعش ارسال کنند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، گردانهای حزب الله عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما موشکهای پیشرفته ضد هوایی در همه مراکز نظامی برای مقابله با داعش مستقر خواهیم کرد و این موشکها قادر به سرنگونی همه بالگردها خواهند بود.

در این بیانیه آمده است: موشکهای مذکور همه بالگردهایی که کمک تسلیحاتی و  غذایی برای داعش ارسال می کنند را هدف قرار خواهند داد.گردانهای حزب الله سلاح و مهمات جدید و پیشرفته ای در اختیار دارد که این امکان را به آن می دهد که اهداف را با دقت بالا هدف قرار دهند.

شایان ذکر است که بالگردها و هواپیماهای ناشناس در مناطق تحت اشغال داعش فرود می آیند.روز جمعه ششم فوریه بالگردی در یکی از ورزشگاهها در فلوجه و در نهم فوریه بالگرد آمریکایی دیگری در منطقه دخیله در شهر زرباطیه فرود آمده اند.

کد مطلب 2501362

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