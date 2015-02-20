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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۵

قره شيخ لو:

استانداردهای جشنواره های قرآنی باید بازبینی شود

استانداردهای جشنواره های قرآنی باید بازبینی شود

اهواز - رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور گفت: استاندارد جشنواره های قرآنی باید بازبینی شود تا از حالت تکراری خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو شامگاه گذشته در مراسم افتتاحيه جشنواره قرآني مدهامتان در اهواز در خصوص اهمیت اين جشنواره قرآنی اظهار كرد: چنین جشنواره هایی که جنبه تبلیغی ترویجی دارند در هر حوزه ای می تواند جاذب باشد.

وی افزود: در حوزه قرآنی هم حافظان و هم قاریان خوبی داریم که اگر بستری برای رقابت فراهم شود که بتوانند توان خود را محک بزنند و با توان دیگران آشنا شوند، جذابیت بیشتری برای آنها خواهد داشت.

قره شیخ لو تصریح کرد: اگر از لحاظ اجرایی بر جذابیت های بصری جشنواره خوب کار شود که در این خصوص از لحاظ سیستم و تکنیک اجرایی باید دقت عمل بیشتری داشت، می تواند جذابیت بیشتری برای شرکت کنندگان و مخاطبان جشنواره داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید از کارهای خشک و کلیشه ای در برگزاری جشنواره پرهیز شود، اضافه کرد: البته این نوع جشنواره ها که با مسائل قرآنی سرو کار دارند، معمولا محدودیت هایی در برگزاری جشنواره وجود دارد که ناشی از جایگاه و شان قرآن است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور ادامه داد: جشنواره های قرآنی هرچه بیشتر بتوانند بدرخشند یقینا جذب بیشتری نیز خواهد داشت.

وی یادآور شد: باید بر استانداردهاي جشنواره های قرآنی بازبینی و برای برگزاری مسابقات قرآنی چارچوبی تعریف شود که از حالت تکراری خارج گردند.

قره شیخ لو بيان کرد: در این خصوص می توان با بهره بردن از افراد متخصص در شکل و جذابیت جشنواره مدد گرفت که جمعیت بیشتری جذب جشنواره شوند.

کد مطلب 2501363

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