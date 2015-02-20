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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳

در دومین روز سفر به گلستان انجام شد/

دیدار کاروان سرزمین برادری با کارکنان سنی و شیعه شرکت چوب شمال

دیدار کاروان سرزمین برادری با کارکنان سنی و شیعه شرکت چوب شمال

گنبدکاووس- کاروان سرزمین برادری در دومین روز حضور خود در گلستان با شرکت چوب شمال که در آن برادران سنی و شیعه در کنار یک دیگر از سال ۵۷ فعالیت می کنند دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم فدایی، مدیرعامل شرکت چوب شمال، ظهر جمعه در دیدار کاروان سرزمین برادری با این شرکت، با تاکید بر این که حرکت های فرهنگی در کشور کمرنگ است و نیاز به تقویت دارد، گفت: حضور کاروان سرزمین برادری در گلستان اقدامی ارزشمند است و باعث تقویت حوزه فرهنگی و همچنین وحدت بین مسلمانان که هدف اصلی این گروه است خواهد شد.

وی افزود: متولیان فرهنگی باید تلاش کنند تا این حرکت ها در کشور تقویت شود و شرایط بیشتر و فرصت های مناسبتری برای اجرای این اقدامات فراهم شود.

عبدالجلیل گوکلانی، روابط عمومی این شرکت نیز دلیل حضور این کاروان در شرکت چوب شمال را حضور و همکاری اهل سنت و شیعه در این شرکت عنوان کرد و گفت: ۲۵۲ نفر در این شرکت کار می کنند که ۹۵ نفر آن ها اهل سنت هستند.

وی افزود: همانطور که در ابتدا چوب ها در این شرکت خرد می شوند کارکنان این شرکت نیز با خرد کردن منیت های خود با اتحاد و برادری از سال ۵۷ تا کنون مشغول فعالیت هستند و خوشبختانه هیچ اختلافی هم نداریم.

وی بیان کرد: نکته جالب این است که به صورت شاخص در دنیا و کشور نماز جماعت در این کارخانه با حضور برادران اهل سنت و شیعه برگزار می شود.

گوکلانی ادامه داد: از برنامه های شاخص مذهبی این شرکت در طول سال مراسم عزاداری امام حسین (ع) و هفته وحدت است.

کد مطلب 2501365

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