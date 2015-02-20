اجرای فاز دوم طرح بشیر از سال ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضازاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای «طرح بشیر» طرح ویژه کاهش طلاق، اظهار داشت: پکیجهای مختلفی برای این طرح در نظر گرفته شده است که از آن جمله میتوان به تحکیم بنیاد خانواده و پیشگیری از طلاق اشاره کرد.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور با اجرای طرحهای مختلف توجه ویژهای را به بنیاد خانواده داشته و دارد، گفت: با اجرای طرحهای مختلف میتوان از وقوع طلاق در بین خانوادهها جلوگیری کرد.
رضازاده با تأکید بر اینکه بسیاری از طرحها جهت پیشگیری از طلاق باید از زمان کودکی آموزش داده شود، گفت: آموزشهای مراقبتهای زندگی پیش از ازدواج و بعد از آن و همچنین آموزش به زوجهای جوان از جمله اقدامات در نظر گرفته شده از سوی سازمان بهزیستی محسوب میشود.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه با ارائه آموزشهای مختلف در دوران کودکی در نهایت طلاق اتفاق نخواهد افتاد، گفت: تحکیم بنیاد خانواده، پیشگیری از طلاق و همچنین طرح مداخله در امر طلاق از جمله پکیجهای در نظر گرفته شده در طرح بشیر محسوب میشوند.
رضازاده همچنین با اشاره به اجرای موفق طرح بشیر در برخی از استانها، گفت: این طرح در ابتدا به صورت پایلوت و مقدماتی در استانهایی از جمله مشهد و یزد اجرا شده است و تأثیرات خوبی را در کاهش امر طلاق در بین زوجین داشته است.
وی همچنین با اشاره به اجرای فاز دوم طرح بشیر در سطح کشور، گفت: با برنامهریزی صورت گرفته و همکاری سایر بخشها و دستگاهها، فاز دوم طرح اشاره شده از ابتدای سال ۹۴ اجرا خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در حوزه پیشگیری در سال ۹۴، گفت: ۴۰ میلیارد تومان به این معاونت اختصاص داده شده است که از این میزان ۱۰ میلیارد تومان در بخش پیشگیری در حوزه معلولیت و مابقی اعتبارات در بخشهای مختلف از جمله تحکیم بنیاد خانواده و پیشگیری از اعتیاد و درمان آن هزینه خواهد شد.
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