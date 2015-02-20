مردم یمن و سوریه کمر دشمن را شکستند/ تذکر به تیم مذاکره کننده

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران گفت: هنوز فضای کشور ما به نام ۲۲ بهمن معطر است. روز ۲۲ بهمن یادآور حرکتی بسیار عظیم، گسترده، بهت آور و معجزه آساست.

وی افزود: باید این حوادث را با تمام زوایایش به خاطر داشته باشیم و فراموش نکنیم.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: من باز هم از مردم گرانقدر، شهید پرور، انقلابی و ولایی که در ۲۲ بهمن این حرکت عظیم را بوجود آوردند تشکر می کنم؛ حرکتی که برای دشمن بهت آور بود و قلب دوستان را مملو از شادی و فرح نمود.

آیت الله موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: در این روز بزرگ مردم دین را به بهترین شکل یاری کردند، خداوند به شما جزای خیر دهد.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سخنی از امام(ره) ادامه داد: حضرت امام در مورد حفظ انقلاب سخنی دارند و می فرمایند: حفظ انقلاب از اصل آن مهمتر است.

وی تصریح کرد: خدا به مردم یاری کرد که انقلاب کردیم و نظام طاغوت را ساقط کردیم اما باید مراقب باشیم که انقلاب را حفظ کنیم. حفظ انقلاب هم به دوش مردم است و هم مسئولان.

آیت الله موحدی کرمانی افزود: به عقیده من در حفظ انقلاب سهم مردم یک دهم است و ۹ دهم آن به دوش مسئولان است.

وی با اشاره به نقش مردم خاطرنشان کرد: مردم باید از امام و ولی فقیه تبعیت کنند و الحمدالله به این وظیفه به خوبی عمل می کنند.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: وظیفه دیگر مردم این است که مسئولان را با دقت انتخاب کنند. مسئولان به دست مردم انتخاب می شوند، پس مسئولان باید با بصیرت و شناسایی کامل این انتخاب را انجام دهند.

وی با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که در خبرگان رهبری راه پیدا می کنند صد درصد وجودشان باید اطاعت از ولی امر مسلمین باشد. ما دو انتخابات مهم را در پیش داریم که مردم باید بسیار هوشیار باشند.

آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به نقش مسئولان افزود: اما مسئولان برای حفظ انقلاب وظیفه سنگینی دارند و عمدتا وظیفه متوجه آنهاست.

وی توجه به مسئله فرهنگ را از وظایف اصلی مسئولان خواند و گفت: هیچ کدام از مسئولان نمی‌توانند بگویند در این امر فرهنگی وظیفه ای ندارند. همه مسئولان در امر فرهنگ وظیفه دارند. باید فرهنگ اسلامی را در جامعه حاکم کنند و قوی سازند.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: آنچه در رابطه با فرهنگ در جامعه اتفاق می افتد مسئولان نمی توانند خود را کنار بکشند، آنها باید روی کنسرت ها و فیلم ها دقت کنند. اگر فیلم صد درصد اسلامی است و بر پایه ضوابط اسلامی به آن اجازه نمایش دهند؛ در مورد کتاب هم همینطور.

وی افزود: در مورد هنرمندانی که مورد تشویق قرار می گیرند هم باید دقت کنند. مبادا هنرمندان با سابقه زشت و بد و سابقه همکاری با طاغوت و فتنه چهره شان در جامعه نمایان شود.

آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به ضرورت نقد مسئولان گفت: در این ۳۶ سال اگر نقاط ضعف هست باید پیدا شود. نباید تعصب داشته باشیم که همه چیز در این ۳۶ سال صحیح بوده است.

وی افزود: امام (ره) با کمال شهامت و جرات در مورد بازرگان گفتند اشتباه کردیم. شهید بهشتی و رجایی بسیار محترم هستند اما اگر اشتباهی در مورد آنها نیز بوده باید مطرح شود.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: شهید بهشتی به محمدرضا کلاهی اعتماد کرد که صحیح نبود. باید روی افراد دقت شود که مبادا نفوذی باشند، مبادا سالها تظاهر کنند و بالاخره ضربه خود را بزنند.

وی با اشاره به شهید رجایی نیز گفت: اعتماد او نیز به کشمیری اشتباه بود. کشمیری چنان به دین وانمود می کرد که رجایی به او اقتدا می کرد اما همین کشمیری، رجایی و باهنر را آتش زد.

آیت الله موحدی کرمانی با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستارگفت: درباره حضرت زینب نمی شود در این وقت کوتاه سخن گفت فقط با عرض سلام به این بانوی بزرگ اکتفا کرده و به شما تبریک می گویم.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: عمل پرستار بسیار ارزنده است. کار شما یکی از عبادت های بزرگ است، به طوری که جبرئل آرزو می کند کاش انسان بودم و چند کار را انجام می دادم. یکی از آنها عیادت از بیمار و پرستاری از مریض است.

وی خطاب به پرستاران گفت: شما عملی را انجام می دهید که جبرئیل آرزو می کند آن کار را انجام دهد.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: اول اسفند مصادف است با شهادت حجت الاسلام محلاتی که واقعا عنصر عجیبی بود. او دائم تلاش می کرد و آرام نداشت. می دوید و این معروف است.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: می گویند شهید محلاتی موتور جامعه روحانیت و عاشق ولی امر بود. حضرت امام(ره) درباره ایشان می فرماید: محلاتی عمر خود را در راه انقلاب و اسلام صرف کرد.

وی افزود: این خیلی جمله بزرگی است؛ محلاتی از چهره های درخشان انقلاب بود و در این راه تحمل سختی ها نمود و زجرها کشید.

آیت الله موحدی کرمانی در ادامه به مسائل بین المللی اشاره کرد و گفت: مردم مقاوم یمن با مقاومت خود افتخار آفریدند. من این مقاومت را که کمر دشمنان را شکستند به مردم انقلابی یمن تبریک می‌گویم و تذکر می دهم نسبت به توطئه های سازمان ملل و شورای همکاری خلیج فارس هوشیار باشند.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: موفقیت سوریه را در آزاد نمودن مناطق تحت تصرف داعش نیز تبریک می گویم.

وی گفت: همچنین در همین ایام انفجار حرمین شریفین اتفاق افتاد و این مصیبت بزرگ را تسلیت گفته و برای عاملان عذاب شدید خواهانم.

آیت الله موحدی کرمانی به فعالیت های جنایتکارانه داعش اشاره کرد و گفت: ابتدا اعضای این گروه انحرافی را نفرین می کنم که به حرمت اسلام و اهل بیت خداوند این گروه جلاد را ریشه کن بفرماید.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: چه جنایاتی! انسان می شنود بدنش می لرزد. ۲۲ مسیحی مصری را در لیبی سر بریدند.

وی افزود: در اخبار آمده خاخام یهودی می گوید داعش هدیه الهی است تا مخالفان اسرائیل را نابود کند. این فرهنگ اسرائیلی است.

آیت الله موحدی کرمانی گفت: یکی از سیاستمداران معروف آمریکا می گوید داعش بهترین گزینه برای ما است تا در بغداد تمام شیعیان را به قتل برساند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سخنی از خبرنگار العام نیز افزود: در اخبار آمده داعش ۱۱ نفر را در عراق زنده زنده سوزانده است یا در شهرک البغدادی ۲۲ پلیس عراق را کشته و داخل فرات انداخته است.

وی گفت: البغدادی رئیس داعش چند نفری را نیز به عنوان امیر مکه و مدینه تعیین کرده است؛ این باید هشداری برای حامیان داعش در منطقه باشد.

آیت الله موحدی کرمانی بخش پایانی سخنان خود را به مذاکرات هسته ای اختصاص داد و با نقل قول هایی از مقام معظم رهبری گفت: رهبر انقلاب پیوسته فرموده اند من به مذاکرات خوشبین نیستیم. فرمودند اگر مذاکرات به ثمر نشست چه بهتر وگرنه باید به درون بنگریم و تقویت درون کنیم.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: ما ظرفیت داخلی فراوان داریم. وضع هسته ای ما امروز در مقایسه با ۱۰ سال قبل از زمین تا آسمان فرق می کند. در دهه قبل تعلیق را پذیرفتیم اما بعد فهمیدیم امیدی به همکاری با طرفهای غربی نیست لذا پیشرفت ها را خودمان از درون شروع کردیم.

وی ادامه داد: این درس و تجربه است که هیات ایرانی باید به آن توجه کند.

آیت الله موحدی کرمانی تصریح کرد: رهبری فرمود اگر تعلیق را نمی پذیرفتیم برخی می گفتند اگر می پذیرفتیم مشکل حل می شد الان آنهافهمیدند آمریکا چیست؟

خطیب نماز جمعه تهران در خاتمه گفت: انشاالله هیات ایرانی همیشه مراقب است اما ما نیز تذکر را لازم می دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی همچنین در خطبه اول این هفته نمازجمعه تهران گفت: می بینیم که برخی کشورهای ضعیف که خود و مردم خود را باور ندارند، به برخی کشورهای دیگر مانند امریکا پناه می برند.

وی افزود: غافل از اینکه این امریکا خودش نمی تواند خود را حفظ کند. این انسان ها باید به کسی پناه ببرند که خالق هستی است، و قدرت مطق است، یعنی خدای متعال.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: نکته دیگر اینکه گاه گناه آن قدر زیاد است که گناهکار از رحمت خدا مایوس می شود.

خطیب نمازجمعه تهران افزود: این یاس خطر بزرگی است، حتی بزرگتر از اصل گناه. این دین است که به داد انسان مایوس می رسد و او را نجات می دهد. می گوید با خدا مناجات کن.

وی با اشاره به فرمایش حضرت علی(ع) به ابوذر در زمان تبعید به ربذه گفت: گاهی انسان آن قدر در فشار قرار می گیرد که احساس می کند تمام درهای آسمان و زمین بر روی او بسته شده است، اما همین انسان می تواند به برکت ارتباط با خدا راه خروج از این بن بست را پیدا کند.