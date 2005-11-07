"كيومرث مرادي" كارگردان تئاتر در گفت و گو با خبرنگار تئاتر "مهر" درباره واقعه تخريب ديوار تئاتر شهر ضمن بيان اين مطلب گفت: نمي دانم مهندس پروژه اي كه آنقدر عميق كنار ديوار تئاتر شهر را گود برداري كرد، مي تواند شب ها سرش را راحت روي بالش بگذارد و اصلا" به تاثير رطوبت باران و برف و سست شدن خاك توجهي كرده است.









وي با انتقاد از بروز چنين اتفاقي ادامه داد: ما تا كي بايد تاوان اتفاقاتي را بدهيم كه از قبل و به راحتي امكان فكر كردن درباره آن وجود داشت. در حالي كه 27 سال است كه يك سالن تئاتر ساخته نشده است، ما بايد شاهد ترك برداشتن و فروريختن تئاتر شهر باشيم. بايد از خودمان بپرسيم، چرا در شرايط كنوني جامعه كه مديريت جديد ما در حال طي كردن عرصه هاي مديريتي است اين اتفاق رخ مي دهد با درايتي كه در شهردار تهران سراغ دارم، اميدوارم اين تهديد جدي گرفته شود تا مبادا روزي اين ترك كوچك به تركي بزرگ تبديل نشود كه آن وقت ديگر نمي توان چيزي را جبران كرد.

عضو هيات مديره خانه تئاتر خاطر نشان كرد: وقتي يكي از بزرگترين نمادهاي فرهنگي كشور در پايتخت در معرض تخريب قرار مي گيرد، چه كسي پاسخگوي اين مساله خواهد بود. اميدوارم نهادهاي فرهنگي كشور بيشتر به اين مشكل توجه كنند. ما كارگردان هاي تئاتر بيشتر از غمگين شدن و گفتن اينكه اي كاش مسوولان به حرف هاي كارشناسان رشته ما توجه كنند، حرف ديگري نمي توانيم بزنيم. متاسفم براي فرهنگ اين مملكت. متاسفم براي خودم و متاسفم براي تئاتر ايران.