سر بریدن و سوزاندن نشانه فرهنگ وحشیانه داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ابراهیم الجعفری اعلام کرد: گردن زدن و سوزاندن نشانه فرهنگ جنایتکارانه گروهک داعش است که قصد ترویج آن در سطح دنیا را دارد.

وی افزود: جهان امروز شاهد جنگ جهانی علیه تروریسم است و این نیازمند کمک ملتهایی است که جنایات تروریست آنها را هدف قرار داده، برای نابودی فرهنگ وحشی که انسانیت با آن روبرو است.

الجعفری تاکید کرد: عراق اجازه دخالت خارجی را در امور داخلی خود نمی دهد همانطور که در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کند و به اراده ملتها احترام می گذارد.