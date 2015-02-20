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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

ابراهیم الجعفری:

سر بریدن و سوزاندن نشانه فرهنگ وحشیانه داعش است

سر بریدن و سوزاندن نشانه فرهنگ وحشیانه داعش است

وزیر خارجه عراق با اشاره به اقدامات داعش در گردن زدن و سوزاندن آن را نشانه فرهنگ جنایتکارانه این گروهک دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ابراهیم الجعفری اعلام کرد: گردن زدن و سوزاندن نشانه فرهنگ جنایتکارانه گروهک داعش است که قصد ترویج آن در سطح دنیا را دارد.

وی افزود: جهان امروز شاهد جنگ جهانی علیه تروریسم است و این نیازمند کمک ملتهایی است که جنایات تروریست آنها را هدف قرار داده، برای نابودی فرهنگ وحشی که انسانیت با آن روبرو است.

الجعفری تاکید کرد: عراق اجازه دخالت خارجی را در امور داخلی خود نمی دهد همانطور که در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کند و به اراده ملتها احترام می گذارد.

کد مطلب 2501375

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