خلبان قلابی زورگیر بزرگراه از آب درآمد

سرهنگ حسین اسدی سرکلانتر پنجم پلیس پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر ،در تشریح جزییات این خبر گفت:ساعت ۱۵و ۳۰ دقیقه ۲۹بهمن ماه ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۵۴چیتگر هنگام گشت زنی در جاده مخصوص کرج رو به روی شرکت نفت پارس بودند که به یک دستگاه خودرو پیکان وانت پارک شده در حاشیه خیابان مظنون شده و به تحقیق از راننده خودرو که خود را به خواب زده بود پرداختند.

این مقام انتظامی ادامه داد:ماموران زمانی که مشاهده کردند راننده خودرو درحالی که لباس خلبانی نیروی هوایی به تن دارد و از روی آن کاپشن شخصی پوشیده است بیشتر مشکوک شده و علت حضور راننده را از وی سوال کردند.

سرهنگ اسدی در ادامه افزود:این مرد جوان که با دیدن ماموران دستپاچه شده بود در تحقیقات پلیسی به ماموران اظهارداشت به علت رانندگی طولانی مدت خسته شده و قصد داشت تا دقایقی در کنار خیابان توقف کرده و پس از استراحت به راه خود ادامه دهد.

سرکلانتر پنجم فاتب با بیان اینکه ماموران در اولین گام از بررسی های پلیسی دریافتند که راننده قصد دارد با اظهارات ضد و نقیض خود ماموران را فریب دهد،افزود:به دنبال این موضوع ماموران به بازرسی بدنی از متهم پرداختند و یک حمایل بند با یک اسلحه تقلبی شبیه به رولور،دو اتیکت نظامی مربوط به پایگاه یکم و چهارم شکاری بمب افکن و یک قبضه چاقوی ۴۰ سانتی با دسته فلزی،یک تبر نیم متری با دسته فلزی یک عدد چاقوی ۳۰ سانتی متری با دسته چوبی یک عدد دوربین شکاری و یک عدد دوربین مدل"ZEISS" و یک عدد کلاه نظامی کشف کردند.

اسدی اظهار داشت:پس از کشف اقلام مذکور متهم که خود را به ماموران "اژدر" معرفی کرد بلافاصله دستگیر و جهت تحقیقات و انجام بازجویی های فنی به کلانتری ۱۵۴چیتگر منتقل شد.

سرکلانتر پنجم پلیس پایتخت در پایان با اشاره به اینکه در خلال تحقیقات پلیسی از متهم مشخص وی سارقی است که با پوشیدن لباس خلبانی ضمن کمین نمودن در حاشیه بزرگراه های پایتخت با معرفی خود به عنوان خلبان هواپیماهای بمب افکن شکاری اقدام به زورگیری از شهروندان و خودروهای عبوری می کند،تصریح کرد:پرونده متهم برای تحقیقات تخصصی تر و بررسی زوایای پنهان آن در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.