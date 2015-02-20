ضرورت ایجاد اشتغال پایدار در اهر/تولیدکنندگان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی ظهر جمعه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اهر با بیان اینکه تولیدکنندگان در این شهرستان حمایت می شوند، گفت: باید زمینه جذب و حضور سرمایه گذاران را در این شهرستان مهیا کنیم چراکه اهر ظرفیت های زیادی در حوزه های مختلف دارد.

وی افزود: در شهرک صنعتی شهرستان اهر تمامی زیر ساخت های مورد نیاز ایجاد شده است و هیچ مشکلی در زیرساخت ها و واگذاری زمین برای سرمایه گذارانی که زمینه تولید و اشتغال پایدار را فراهم سازند وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان ادارات شهرستان اهر در صدور مجوزهای قانونی در کنار سرمایه گذاران هستند، اظهار داشت: اگر مسئولی همکاری نکند به شدت با وی برخورد می کنیم.

فرماندار شهرستان اهر با بیان اینکه سند توسعه شهرستان اهر که بخش های مختلف کشاورزی، گردشگری و معدن از هسته های کلیدی سند توسعه است اجرا می شود، گفت: بیکاری و فراهم کردن زمینه اشتغال یکی از دغدغه های مهم مسئولان کشوری و استانی و به تبع آن مسئولان شهرستان اهر است که در حد توان و امکانات در ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار منطقه از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.

عابدی با تاکید بر اینکه از ادارات زیربط انتظار داریم با فراهم کردن امکانات و صدور مجوزهای قانونی زمینه اشتغال در شهرستان اهر را فراهم کنند، گفت: بخش کشاورزی بهترین فرصت در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و به خصوص فارغ التحصیلان کشاورزی در اهر است.