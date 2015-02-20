نمایشگاه سومین دوسالانه «دیوارنگاری شاهدان شهر» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنظام الدین امامی فر دبیر سومین دوسالانه ملی «دیوارنگاری شاهدان شهر» گفت: نمایشگاه سومین دوسالانه «دیوارنگاری شاهدان شهر» که قرار بود تا ۳۰ بهمن ماه در موسسه فرهنگی صبا برقرار باشد، به دلیل استقبال عمومی و همچنین به این دلیل که زحمت زیادی برای برپایی نمایشگاه و جمع آوری آثار کشیده شده است، تا ۱۵ اسفندماه تمدید شد.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه در برقراری ارتباط بین مردم و شهیدان بسیار موثر عمل کرده است، بیان کرد: بررسی های ما نشان می دهد که گرایش هنرمندان به نمادگرایی و نمادسازی از مفهوم ایثار و شهادت در آثار دیوار نگاری سبب شده که کارکرد این هنر معنای متفاوتی پیدا کند یعنی آنکه مردم در مواجهه با شهدای شناخته شده به خوبی با این نمادها ارتباط برقرار می‌کنند اما در مواجهه با شهدای کمترشناخته شده این گونه نیست.

امامی فر در پایان صحبت هایش بیان کرد: این در حالی است که بازدید از نمایشگاه آثار دوسالانه برای بیشتر مخاطبان دوست‌داشتنی بوده است.

سومین دوسالانه ملی «دیوارنگاری شاهدان شهر» از 15 بهمن ماه همزمان با گشایش نمایشگاه آثار دوسالانه در موسسه فرهنگی هنری صبا آغاز بکار کرد و تا 15 اسفندماه ادامه دارد.