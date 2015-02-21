دانشگاهها برنامه زمانبندی خود را برای پروژه های نفتی اعلام کنند

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از آنجایی که این قرار داد در بهمن ماه منعقد شده است، دانشگاهها موظف هستند تا از همین ابتدا فعالیت های تحقیقاتی خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه طبق این قرار داد مشخص شده که هر دانشگاهی باید با یک شرکت نفتی در تعامل باشد، افزود: این دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی باید زودتر برنامه زمانبندی خود را برای مشخص کردن اعتبارات پژوهشی، ارائه کنند.

معاون وزیر علوم با اشاره به اینکه پیگیری مستمر مسئولان وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و وزارت علوم منجر به انجام این قرارداد شده است، اظهار داشت: این قرار داد وظیفه سنگینی را بر دوش دانشگاهها، مراکز پژوهشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بخش صنعت نفت گذاشته است.

احمدی افزود: با این قرارداد که بین صنعت نفت کشور و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منعقد شده ، در راه درستی قدم برداشته ایم و بر روی صنایع بالا دستی سرمایه گذاری می کنیم تا با واگذاری این میادین نفتی به بخش دانشگاهی کشور بتوانیم به افزایش ازدیاد برداشت و حرکت های نو آورانه دست یابیم.

وی با بیان اینکه انعقاد این قرار داد به نوعی زمینه ساز توسعه شرکت های دانش بنیان است، گفت: با اجرای این قرار داد می توان به نحو احسن از تجربیات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بهره برد.



به گزارش مهر، نیمه نخست بهمن ماه امسال قرارداد رسمی مطالعات تولید نفت و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی با 8 دانشگاه معتبر کشور امضا شد. همچنین این قرارداد به این دلیل است تا برای نخستین بار در کشور مطالعات تولید نفت و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی به دانشگاه ها سپرده شود. به موجب این قرارداد تمام امور فناورانه یک میدان نفتی در حوزه ازدیاد برداشت و بهبود افزایش تولید به یک دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی به صورت انحصاری و به مدت 10 سال واگذار می شود.