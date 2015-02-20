نباید به مقدسات دیگران تعرض کرد/ نیت رئیس جمهور برای خدمت خیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیت الله العظمی وحید خراسانی در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اسلام دین رحمت است و خداوند رحمان و رحیم بر همه کائنات حاکم است و پیامبر بزرگ اسلام(ص) نیز رحمه للعالمین می‌باشند.

وی گفت: دستور شرع این است که باید با زبان مجامله با دشمنان سخن گفت و در نظر داشت که نباید به مقدسات دیگران تعرض کرد.

استاد برجسته حوزه با ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور، خدمت به مردم و کشور را خدمت به ائمه معصومین(ع) دانست و افزود: نیت رئیس جمهوری برای خدمت به مردم ایران خیر است من می‌دانم که دولت مسیر دشواری پیش رو دارد و برای شما و تمامی خدمتگزاران که خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده‌اید همواره دعا می‌کنم و این کشور مملکت امام زمان(عج) است و خدمت به این مردم و کشور خدمت به امام زمان(عج) است.

وی با ابراز خرسندی از سفر رئیس جمهوری به قم گفت: امیدوارم این سفر منشاء خیر و برکت برای استان و در عین حال موجب تقویت بیش از پیش رابطه دولت با مرجعیت، روحانیت و حوزه‌های علمیه شود.

آیت الله وحید خراسانی ضمن تقدیر از فعالیت‌های استاندار قم برای وی و مدیریت اجرایی این استان آرزوی موفقیت کرد.

سفر دولت یازدهم به قم باعث تقویت مناسبات دولت با مراجع می‌شود

رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در این دیدار گفت: ایران به عنوان کشور مسلمان و شیعه، پرچمدار مبارزه با خشونت و افراطی گری است و تلاش می‌کند تا منادی اسلام رحمانی در جهان امروز باشد.

محمد نهاوندیان با اشاره به تلاش‌های دشمنان در ارائه چهره‌ای خشن و افراطی از اسلام تصریح کرد: سیاست دولت مبارزه با تفکری در منطقه است که می‌خواهد خشونت و افراط را به جای اسلام رحمانی و محمدی(ص) معرفی کند.

وی برنامه‌های دولت در بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی را به منظور رفع مشکلات معیشتی مردم برشمرد و گفت: طرح‌های اقتصادی و عمرانی در استان قم با قدرت از سوی دولت یازدهم پیگیری می‌شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با ابلاغ سلام دکتر روحانی، به سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری به استان قم اشاره و اظهار امیدواری کرد که این سفر موجب آبادانی بیش از پیش استان شود.

نهاوندیان با تأکید بر اینکه نظرات و دیدگاه‌های روحانیت و مرجعیت در تدوین و سیاست‌گذاری‌های دولت لحاظ می‌شود، گفت: بدون تردید سفر دولت یازدهم به قم به تقویت مناسبات دولت با مراجع منجر خواهد شد.

تربیت افرادی در حوزه برای تبیین تفکر تکفیری و سلفی

آیت الله العظمی جعفر سبحانی نیز در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور با وی تأکید کرد که گروه‌های تروریستی نظیر داعش همان جریان تکفیری در شکل اجرایی است که رحمی در دلشان نیست و متاسفانه جهان شاهد بود که آنها چگونه انسانی را در قفس آتش می‌زنند.

وی با بیان اینکه اگر دول غربی طرفدار این گروه‌های تروریستی نیستند چرا ارتباطات آنها را برای ارسال پیام قطع نمی‌کنند، از تربیت افرادی در حوزه برای تبیین تفکر تکفیری و سلفی خبر دادند.

نفرت جهانی نسبت به تفکر سلفی

رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در این دیدار با اشاره به رسوا شدن تفکر سلفی در حوادث اخیر منطقه گفت: گروه‌های تروریستی نظیر داعش گر چه خسارات و تلفات جانی و مالی بسیاری به وجود آورده‌اند اما باعث نفرت جهانی نسبت به تفکر سلفی شده‌اند.

دکتر محمد نهاوندیان خواستار تبیین مسایل روز و روشنگری نسبت به این حوادث به منظور شناخت بهتر تفکر سلفی در منطقه و جهان شد.

وی با ابلاغ سلام رئیس جمهور به آیت الله سبحانی اظهار امیدواری کرد: سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری به استان قم موجب برکت و آبادانی بیش از پیش استان شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت نظرات و دیدگاه‌های روحانیت و مرجعیت را در تصمیم گیری های خود لحاظ می‌کند، گفت: سفر رئیس جمهوری به استان قم موجب تقویت و تحکیم مناسبات بیش از پیش دولت و مراجع خواهد شد.

وی همچنین در این دیدار دستاوردهای دولت یازدهم را تشریح کرد.