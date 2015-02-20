به گزارش خبرنگار مهر، علی نمر پیش از ظهر جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: همه پیروزی‌های لبنان چه قبل از سال‌های دو هزار و چه بعد از این دوران به خاطر تمسک مردم لبنان به ولایت فقیه بوده است.

معاون نماینده حزب الله لبنان در ایران با بیان اینکه ولایت فقیه بیشترین تاثیر را در جنگ‌های نظامی حزب الله داشته است، افزود: حزب الله الگوبرداری از ایران می‌کند.

نمر اضافه کرد: قبل از اینکه حزب الله در جنگ‌های سوریه وارد شود این کشور مرتب شکست می‌خورد ولی زمانی که ما در جنگ‌های این کشور ورود پیدا کردیم دشمنان نمی‌توانستند به اهداف خود برسند و معادله به نفع سوریه شده است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال تکه تکه کردن محور مقاومت است، افزود: آمریکایی‌ها با هدف دستیابی به اموال مسلمانان و پیاده کرده اهداف اسرائیل غاصب به دنبال تخریب حزب الله هستند.

حزب الله لبنان برگرفته از اندیشه ناب امام خمینی (ره) است

معاون نماینده حزب الله لبنان در ایران تصریح کرد: انتظار ما از جوانان ایرانی این است که با دعای خود ما را پشتیبانی کنند چرا که ما از نظر تعداد نیرو مشکلی نداریم.

نمر اضافه کرد: در جنگ ۳۳ روز با تعداد نیروی کم توانستیم اسرائیل را شکست دهیم، در این جنگ حمله اسرائیل شدید بود و در تحلیل‌ها اسرائیل پیروز این جنگ معرفی شده بود اما قوه الهی سبب شد، حزب الله پیروز شود.

وی با اشاره به اینکه حزب الله در زمینه‌های علمی پیشرفت کرده است، گفت: حزب الله یک جنبش با ایمان و عقیده بوده و دارای استعدادهای زیادی برای فداکاری است لذا این از مهمترین مزیت‌های مقاومت اسلامی لبنان به شمار می‌رود.

معاون نماینده حزب الله لبنان در ایران عنوان کرد: هم اکنون آمریکا در کشور ما برنامه‌هایی بسیار جذابی را دنبال می‌کند که در این برنامه‌ها به دنبال اهداف خود هستند.

نمر، عربستان را کشور به ظاهر اسلامی دانست و افزود: این کشور ظاهرا اسلامی ولی کشوری تکفیری است که علیه ملل اسلامی وارد صحنه‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: عربستان برنامه‌های آمریکا را در منطقه دنبال می‌کند که بهتر است همه کشورهای اسلامی در برابر دشمنان متحد شوند.

معاون نماینده حزب الله لبنان در ایران عنوان کرد: کشورهای عربی در زمینه اتحاد متفاوت هستند، برخی کشورها به دنبال محور مقاومت بوده و برخی به منافع اقتصادی خود می‌اندیشند.

نمر تصریح کرد: حزب الله با ایران تبادل مسائل نظامی محرمانه و در بیشتر زمینه‌های علمی و فناوری با کشور ایران تعامل دارد.

وی با اشاره به قدرت نظامی لبنان گفت:‌‌ همان‌طور که سیدحسن نصرالله اعلام کرد هر هدفی حتی در دور‌ترین نقطه فلسطین اشغالی باشد موشک‌های حزب الله به آن می‌رسد و این نشان از قدرت نظامی حزب الله دارد.

معاون نماینده حزب الله لبنان در ایران اضافه کرد: توان نظامی حزب الله لبنان در شرایط سخت جواب داده و نابوی اسرائیل باید تنها هدف جوانان ایرانی و حزب الله لبنان قرار گیرد که این نابودی نزدیک است.

نمر در پایان یادآور شد: حزب الله لبنان برگرفته از اندیشه ناب امام خمینی (ره) است.