به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بزرگی در رابطه با موضوع پیش آمده برای کرار جاسم و تصمیم برای حضور این بازیکن در دیدار با گسترش فولاد تبریز، ضمن بیان مطلب فوق گفت: حکم کرار نقض نشده و تنها اجرای دادنامه به مدت مشخصی تا رسیدگی مجدد به موضوع با تدبیر و دستور موقت رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال متوقف شده است.
وی که با سایت باشگاه استقلال صحبت میکرد، افزود: لازم است رسما از اسماعیل حسنزاده و همه افرادی که با تلاش و استدلال خود مانع تضییع حق باشگاه شدند، تشکر کنم و امیدوارم حکمی که در ادامه صادر میشود، منطبق با عمل و آئیننامه باشد.
معاون حقوقی و انضباطی باشگاه استقلال در ادامه اظهار کرد: باشگاه استقلال با پرهیز از جوسازی رسانهای در این مدت تلاش حقوقی کرد و فعلا به مطلوب خود رسیده اما میدانم این دستور موقت به مذاق بدخواهان استقلال و برخی قلم به دستها که نمیتوانند خوشحالی هواداران میلیونی استقلال را ببینند، خوش نیامده است که آنها را به تمکین از قانون و آرامش توصیه میکنم.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه برخی رسانه ها با انتشار مطالبی کذب و توهین های مختلف به کرار جاسم مباردت ورزیده اند و باشگاه استقلال پیگری این صحبتها را حق طبیعی خود میداند.
بزرگی در پایان گفت: خودم را همکار جامعه رسانهای میدانم اما وظیفه ذاتی من حکم میکند که تمام قد از منافع باشگاه دفاع کنم و به دوستانم در رسانهها توصیه میکنم از جوسازی رسانهای در موضوع جاسم کرار بپرهیزند.
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