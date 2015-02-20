تعداد پرستاران کشور کافی نیست/ پرستاری که ۳۰ بیمار داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در سخنانی به مناسبت روز پرستار پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، اظهرداشت: جا دارد در این روز یکصدمین سال دانشگاهی شدن حرفه پرستاری را به مردم کشور نیز تبریک عرض کنم.

وی با اشاره به اینکه پرستاری یک فرآیند چهاربعدی است گفت: علم، هنر، حرفه و شغل را پرستاری در بر می‌گیرد و در مراحل زندگی یک انسان از زمان ولادت تا پایان حیات پرستار ایفای نقش می‌کند.

میرزابیگی افزود: پرستار و پزشک در دنیا و ایران اسلامی جزو زیرساخت‌های اساسی سلامت هستند و هر کدام مکمل خدمات دیگری است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور بیان داشت: پرستاری هنر است چرا که در یک زمان ممکن است با ولادت یک انسان خوشحال و در همان برهه با فوت یک بیمار ناراحت شود و باید روحیه‌ای داشته باشد که بتواند این دو اتفاق را در کنار یکدیگر بگنجاند.

وی افزود: پرستاری حرفه است چرا که نظامات و مقررات خاص خود را دارد و کشور ما نیز یکی از بزرگترین سازمان‌های پرستاری در دنیا را دارد. پرستاری را شغل عنوان می‌کنند چرا که محل ارتزاق و فرصت شغلی برای عده‌ای را ایجاد کرده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در نگاه تاریخی به پرستاری این حرفه هم‌ذات بشر از ابتدای خلقت بوده است گفت: حضرت زینب (س) در روز عاشورا نهضت پرستاری را تکمیل کرده است و بر قله پرستاری دنیا ایستاده است.

وی با بیان اینکه تعداد پرستار به ازای هر تخت براساس استانداردها باید حداقل به دو نفر برسد، اضافه کرد: هم اکنون به ازای هر تخت در ۲۴ ساعت در مناطق محروم ۰.۴ و در مناطق برخوردار ۱.۱ پرستار فعالیت دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۰ هزار پرستار در ۸۵۰ بیمارستان فعالیت دارند که با توجه به جمعیت، تعداد پزشکان و تخت های بستری کافی نبوده و حداقل باید به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش یابد.

میرزابیگی، با اشاره به ابلاغ سیاست های سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب، همچنبن در اولویت قرار گرفتن موضوع سلامت از سوی دولت و اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال جاری گفت: تمام این مسائل موجب شد تا میزان مراجعات مردم به بیمارستان ها و مراکز درمانی افزایش یابد.

معاون وزیر بهداشت افزود: پرستاران در صف مقدم ارائه خدمات پزشکی به مردم هستند و با توجه به کمبود نیروی پرستاری، از سازمان مدیریت و مجلس تقاضا می کنیم که نگاه ویژه ای در این زمینه داشته باشند.

وی ادامه داد: هرچند بخشنامه هایی در زمینه بکارگیری نیروی پرستاری داشتیم اما چون رویکرد غیردولتی در آن وجود دارد استقبال چندانی از آن نشده و شاید لازم باشد برای به کارگیری پرستاران، روش های شبه دولتی را فعال یا پرداخت های پرستاران را دارای جذابیت های بیشتری کرد و یا دوباره برای استخدام دولتی پرستاران، مجوز صادر شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: در زمینه پرداخت های پرستاران، مجلس شورای اسلامی ۶ سال پیش ، «تعرفه گذاری خدمات پرستاری» را به تصویب رساند و اکنون از شورای عالی بیمه انتظار داریم این موضوع را تصویب کرده و برای اجرا در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.

میرزابیگی اضافه کرد: هرچند امسال ۳۲ برنامه عملیاتی در حوزه پرستاری با مشارکت وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری تنظیم و نقش پرستاران در مراکز بهداشتی و درمانی، باز تعریف شده است اما این اقدامات به تدریج نتایج خود را نشان می دهد.

وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به خرمشهر و شادگان گفت: در بازدید از یکی از بیمارستان های این منطقه با پرستاری رو به رو شدم که ۳۰ بیمار را پوشش می داد و از سوی دیگر توقعات مردم نیز بالا است که البته ما به آنان حق می دهیم اما تا زمانی که برنامه ها به نتیجه برسد و پرستاران وارد سیستم درمانی کشور شوند از مردم می خواهیم با صبر با پرستاران همکاری کنند.

میرزابیگی همچنین یادآور شد: در سال ۹۴ وارد یکصدمین سال علمی شدن پرستاری در ایران خواهیم شد که آموزش این رشته یکصد سال پیش از ارومیه آغاز شد.

وی اضافه کرد: تا پیش از انقلاب اسلامی، ۱۱ مدرسه عالی پرستاری در کل کشور وجود داشت که تا سال ۵۶، مدارک معادل لیسانس برای آنان صادر می کرد اما اکنون در بیش از ۱۷۰ دانشکده پرستاری، بیش از ۲۰۰ برنامه درسی این رشته از کارشناسی تا کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب که پرستاران مرد باید از بیماران مرد و پرستاران زن از بیماران زن پرستاری کنند، گفت: اکنون مردان زیادی وارد رشته پرستاری شده اند.

میرزابیگی افزود: هم اکنون در ۱۴ دانشکده پرستاری، ۴۰۰ پرستار در مقطع دکترا ، دانش آموخته شده و همین تعداد نیز در این مقطع در حال تحصیل هستند؛ در ۴۰ دانشکده پرستاری نیز مقطع کارشناسی ارشد پرستاری ارائه شده و دو هزار پرستار در این مقطع در حال تحصیل هستند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار پرستار در مقطع کارشناسی دانش آموخته شده و ۵۰ هزار پرستار نیز در این مقطع تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: در سه سال اخیر، سه نفر از دانشمندان برتر جهان از پرستاران ایرانی بوده اند.

میرزابیگی افزود: ایران در زمینه پرستاری عضو دو سازمان بین المللی است؛ عضویت شورای بین المللی پرستاری و همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی از جمله فعالیت این رشته است.

وی یادآور شد: در سال ۸۳ با تربیت سالانه سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار پرستار، دارای ۴۰ هزار پرستار بیکار بودیم، اما اکنون با تربیت سالانه هشت تا ۹ هزار پرستار، در این رشته بیکار نداریم.

میرزابیگی افزود: در سال ۸۳ بعد از دیدار پرستاران با رهبر معظم انقلاب، پنج قانون برای پرستاران و چهار دستورالعمل در دولت برای آنان تصویب شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، همچنین ابلاغ پنج بخشنامه در وزارت بهداشت، تعریف و اجرای ۳۲ برنامه عملیاتی برای پرستاران و تبدیل اداره کل پرستاری وزارت بهداشت به معاونت پرستاری را از مهم ترین اقدامات صورت گرفته برای پرستاران در سال جاری عنوان کرد.