شمار تلفات زندان رياض به 94 تن رسيد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه البيان ، اين مسئول كه در زندان مزبورنيزفعاليت مي كند به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: اجساد قربانيان اين حادثه تا درجه زيادي سوخته شده است تا جايي كه نمي توان هويت آنها را شناسايي كرد.

اظهارات اين مسئول كه خواست نامش فاش نشود با آنچه پيشتر مقامات سعودي مدعي شدند ، تناقض دارد.

مقامات عربستان سعودي اعلام كرده اند قربانيان اين حادثه براثراستنشاق دود زياد كشته شدند و شعله هاي آتش آنها را دربرنگرفته است.

درهمين حال سرتيپ علي بن حسين الحارثي مدير كل زندان هاي عربستان از آغاز فعاليت كميته پنجگانه وزير كشور عربستان براي تحقيق در مورد علت بروز اين حادثه خبر داد.

به گفته وي نتايج بررسي اين حادثه تا دو روزآينده مشخص خواهد شد و دلايل وقوع اين آتش سوزي نيزاعلام خواهد شد.

به نوشته الوطن ، الحارثي با اشاره به اينكه 18 تن از قربانيان زندان رياض تبعه عربستان نيستند آنها رااز اتباع كشورهاي بنگلادش ، اريتره ، سودان ويمن اعلام كرد.

وي تصريح كرد ،تمامي زندانيان موجود در زندان حائر به دلايل كيفري محكوم شده اند وهيچ يك از آنها زنداني سياسي نيستند.

