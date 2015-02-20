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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۳

رهنما:

درخشش ورزشکاران علیرغم نبود امکانات کافی، ناشی از استعداد آنهااست

درخشش ورزشکاران علیرغم نبود امکانات کافی، ناشی از استعداد آنهااست

آستانه اشرفیه -مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان اظهار داشت:درخشش ورزشکاران باوجود ضعف‌های سخت‌افزاری، ناشی از استعداد آنها در عرصه های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر،رضا رهنما شامگاه پنج شنبه در همایش تجلیل از کاراته‌کاهای مدال‌آور  آستانه‌اشرفیه  بابیان اینکه آستانه‌اشرفیه یک شهر مذهبی و نخبه پرور است گفت: توجه به نیروی انسانی عامل توسعه ورزش است و توجه به نیروهای انسانی و حمایت از بخش خصوصی افتخارات بین‌المللی را برای ورزش کشور رقم خواهد زد.

وی با تقدیر از عملکرد باشگاه کاراته قاسمی آستانه‌اشرفیه افزود: حضور ورزشکاران ما آن‌هم باحجاب اسلامی در آوردگاه‌های بین‌المللی به همه ثابت کرد که حجاب محدودیت نیست و ما شاهد درخش بانوی ایرانی ( فاطمه قاسمی)  به‌عنوان مربی تیم ملی بودیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان با اشاره به درخشش کاراته‌کاهای کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی بیان کرد: ورزش کاراته از ورزش‌های مدال آور کشور است.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر نیزگفت: نگاه به ورزش در قالب دو نگاه منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است.

محمدحسین قربانی با اشاره به اینکه ورزش عامل انتقال فرهنگ جمهوری اسلامی ایران به دنیاست اظهار داشت: خواستگاه مردمی ورزش قهرمانی نگاه مسئولین را به ورزش تغییر داده است.

وی توجه به جایگاه ورزش همگانی در خانواده را بسیار ضروری دانست و افزود: حضور بخش خصوصی کمک شایانی برای توسعه بخش‌های مختلف ورزشی است.

فرماندار آستانه‌اشرفیه نیز در این مراسم بابیان اینکه ورزشکاران این شهرستان باوجود تمامی کاستی‌ها قهرمانان ملی شده‌اند اظهار داشت: انسان‌ها بر اساس ضرورت، در زمان‌های مختلف به طرق مختلفی می‌درخشند.

حسین اسماعیلیان با تمجید از عملکرد ورزشکاران شهرستان آستانه‌اشرفیه گفت: درخشش ورزشکاران آستانه‌اشرفیه در عرصه بین‌المللی به‌عنوان بخشی از تاریخ شهرهای گیلان ثبت شده است.

وی با قدردانی از عملکرد حمایتی بخش خصوصی درزمینهٔ ورزش افزود: کسانیکه با استفاده از ورزش جوانان را جذب و آن‌ها را از بسیاری مضرات اجتماعی دورنگه می‌دارند قهرمانان اصلی محسوب می‌شوند.

 رئیس اداره ورزش و جوانان آستانه‌اشرفیه نیز بابیان اینکه تربیت و پرورش تن درگرو پرورش روح است گفت: برنامه‌ریزی در ورزش آستانه‌اشرفیه بر اساس دو اصل دانش و آموزش صورت خواهد گرفت.

اسماعیل فتحی وظیفه‌شناسی مسئولان در امور را موجب تنظیم برنامه‌ها دانست و افزود:  توزیع عادلانه اعتبار در ورزش شهرستان عادلانه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ورزش در مدارس و خانواده دو عامل تعیین‌کننده در توسعه ورزش شهرستان است بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما هدایت کودکان و نونهالان به سمت ورزش‌های پایه است.

فتحی با تمجید از عملکرد ورزشکاران آستانه‌اشرفیه در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی گفت: رشته ورزشی کاراته استعداد نخست شهرستان آستانه‌اشرفیه است.

در مراسم تجلیل از قهرمانان کاراته باشگاه فرهنگی ورزشی قاسمی آستانه‌اشرفیه از ۲۰ مدال آور لیگ کشوری، ۷۰ قهرمان سبکی و قهرمانان آسیا تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 2501403

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