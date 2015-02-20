اختلاف نظر مسکو-کی یف درباره استقرار نیروهای حافظ صلح در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «پترو پوروشنکو» رئيس جمهور اوکراين خواستار استقرار نيروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در اين کشور شده اما روسيه معتقد است چنين درخواستی با هدف نابودی قرارداد آتش‌ بس مينسک مطرح شده است.

دولت اوکراين می‌ گويد که شورشيان مسلح (جدایی طلبان) با حمله شديد روزهای گذشته خود به شهر «دبالتسف» در شرق اوکراين، قرارداد آتش‌ بس را نقض و نيروهای ارتش اوکراين را وادار به تخليه اين شهر استراتژيک کرده‌ اند.

خبرگزاری روسی اينترفکس به نقل از فرماندهان جدايی طلبان گزارش داده که در جريان درگيری‌های هفته‌های اخير بر سر کنترل شهر دبالتسف، بيش از ۳۰۰۰ سرباز ارتش اوکراين کشته شده‌اند هرچند مقام‌های دولتی اين آمار را تاييد نکرده‌اند.

در همین رابطه پوروشنکو در تماس تلفنی با رهبران روسيه، فرانسه و آلمان، اشغال شهر دبالتسف را نقض قرارداد مينسک توصيف کرده است.

اينترفکس هم به نقل از دفتر فرانسوا اولاند، رئيس جمهور فرانسه، گزارش داده که رهبران کشورها در اين گفتگوی تلفنی، خواستار اجرای دقيق توافق مينسک شدند و از نقض آن انتقاد کردند.

بر اساس قرارداد آتش‌ بسی که در مينسک، پايتخت بلاروس، ميان رهبران روسيه، آلمان، فرانسه و اوکراين به امضا رسيد و جدايی طلبان هم با آن موافقت کردند، قرار شد که هم ارتش اوکراين و هم جدايی طلبان، از روزهای شنبه و يکشنبه هفته جاری به درگيری‌ ها پایان داده و سلاح‌ های سنگين را از خط مقدم نبرد خارج کنند.

از سوی دیگر «ویتالی چورکین» سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته که این درخواست رئیس جمهور اوکراین، سوءظن‌ ها درباره اینکه پترو پروشنکو می‌خواهد قرارداد مینسک را نابود کند افزایش می‌دهد.