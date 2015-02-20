شناسایی۴۰۰ خوشه صنعتی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمدعلي سيد ابريشمي در ديدار با صنعتگران استان بوشهر گفت: هدف از شبکه سازی خوشه ها تجمیع واحدهای صنعتی و هم افزایی در تمامی بخش ها از جمله تامین مواد اولیه،شبکه حمل و نقل،تامین بازار و کیفی سازی تولیدات صنایع کوچک است.

معاون وزير صنعت، معدن وتجارت ضمن تاکيد بر رفع مشکل نقدينگي واحدهاي صنعتي، خاطر نشان كرد: در جریان تغییر نرخ ارز بخش وسیعی از اقتصاد کشور ضربه خورد و علاوه بر واحدهای صنعتی بانک ها نیز متضرر شدند.

این مقام مسئول با بيان اينكه به منظور حمايت از واحدهاي صنعتي، سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به ۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، افزود: با این میزان می توان ۱۰ هزار میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی برای صنایع کوچک صادر كرد.

سید ابریشمی اظهارامیدواری کرد: صنعتگران با استفاده از ظرفیت‌های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بخشی از مشکلات خود را حل كنند.