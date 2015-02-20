امروز ناچاریم ائتلافی فراگیر تشکیل دهیم/ لزوم توجه به خانه احزاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدوالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات که در کنگره حزب اراده ملت با اشاره به سیر تطور احزاب در طول تاریخ از مشروطه تا به امروز اظهار کرد: از مشروطه تاکنون احزاب مشخصاتشان تغییر نکرده و باقی مانده است و دلیل آن این است که خصیصه ملت ایران فردگرا است و در مسیر کار جمعی قرار نمی گیرد و علت اینکه احزاب نمی توانند فعالیت کنند به دلیل برخی موضوعات سیاسی است.

وی افزود: آنچه واقعیت دارد این است که تحزب در ایران در دوره هایی پا نگرفته است که این امر ناشی از عوامل مختلفی بوده است. بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، قانون احزاب در سال ۶۱ نوشته شد اما باز هم احزاب نتوانستند به خوبی در ایران شکل بگیرند.

وی ادامه داد: اگر پذیرفته ایم تحزب راه بقای دموکراسی در ایران است بنابراین احزابی که پروانه فعالیت دارند باید سرداران فرهنگ تحزب و دموکراسی در ایران باشند و باید این خواسته را دنبال و بقای دموکراسی را در جامعه تضمین کنند.

وزیر کشور دولت اصلاحات افزود: نخبگان باید به تشکیل احزاب قدرتمند اهتمام بورزند چرا که نیاز جامعه تعمیق دموکراسی است.

وی با بیان اینکه تکثر احزاب برای پذیرش سلیقه های متفاوت امر مطلوبی است گفت: این اتفاق نشان از دموکراسی خواهی دارد اما شکل گیری احزاب کوچک شاید کار مطلوبی نباشد.

موسوی لاری ادامه داد: تا به امروز احزاب به این فکر نکرده اند که با هم هم نشینی داشته باشند و احزاب ریز به یک حزب قدرتمند تبدیل شوند که این مطلوب ترین کار است و یکی از راههای آن نیز ادغام این احزاب در یک حزب است و راه دیگر نیز تشکیل اتحادیه ها، ائتلاف ها و جبهه ها است که البته باید گفت این امر در طی دوران اخیر پرورانده شده است.

عضو مجمع روحانیون مبارز یکی از آفات احزاب را فصلی حرکت کردن دانست و اظهار کرد: خیلی از احزاب فصلی هستند و تنها در ایام انتخابات فعال می شوند و پس از آن کار خود را خاتمه می دهند. در صورتی که احزاب باید به راهکارهای حزبی هم بپردازند و برای نسل آینده کادرسازی کنند و به طور مرتب آموزش های تشکیلاتی برپا کنند. این کارکردی است که احزاب باید داشته باشند.

وزیر کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه آن روزی که ما خانه احزاب را تشکیل دادیم هدفمان رسیدن به یک نقطه نظر واحد از سوی احزاب بود گفت: ما آن زمان پیشنهاد دادیم که خانه احزاب یک جای مشخصی را داشته باشد که زمانی که احزاب با مشکل مکان برگزاری همایش هایش روبرو شد خانه احزاب بتواند احزاب را حمایت کند.

وی افزود: متاسفانه این امر صورت نگرفت و امروز باید تقویت خانه احزاب و بازسازی آن در دستور کار احزاب قرار گیرد و من پیشنهاد می دهم که فعالین حزبی بر روی این مسئله کار کنند.

موسوی لاری با تاکید بر اینکه ما وقتی از جبهه های سیاسی صحبت می کنیم دو مسئله پیش رویمان باز می شود تصریح کرد: تشکیل جبهه ها نباید به معنای فروکش کردن کار حزبی باشد و احزاب در عین وجود جبهه های سیاسی باید کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: درست است که همه ما به عنوان اصلاح طلب می خواهیم حرکت جمعی داشته باشیم تا اندیشه اصلاحات استقرار پیدا کند اما باید زیر چتر مجمع و شوراهایی که در استانها تشکیل می شوند فعالیت کنیم.

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: احزاب نباید با تشکیل جبهه ها کار خود را تعطیل کنند و امروز اگر شورایی توسط اصلاح طلبان در استانها شکل می گیرد احزاب باید موثرترین اعضای آن شوراها باشند.

این فعال اصلاح طلب با تاکید بر اینکه ما ناچار هستیم در چهارچوبی ائتلافی فراگیر حرکت کنیم خاطرنشان کرد: شکل گیری جبهه ها نباید بهانه ای برای کاهش فعالیت احزاب باشد.

موسوی لاری فعالت شدن احزاب را با داشتن راهبردهاو روش های منطقی میسر دانست و تاکید کرد: در بحث اخلاق سیاسی احزاب اصلاح طلب می توانند مدعی این مسیر باشند و همچنین دفاع از مصالح ملی باید مهمترین وظیفه احزاب اصلاح طلب باشد که متاسفانه این مسئله کمرنگ شده است.

وزیر کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه امروز بسیاری از مسائل حاشیه ای مطرح و به عنوان ارزش تلقی می شود افزود: امروز دفاع از بیت المال برای برخی به عنوان ارزش مطرح نیست و می بینیم که اعداد مختلفی مانند ۳ هزار میلیارد، ۷ هزار میلیارد از اختلاف ها می گویند و رئیس قوه قضائیه خبر از تخلفات چند هزار میلیاردی می دهد اما از طرفی آنچه به عنوان ضد ارزش مطرح است کنسرت موسیقی و خواننده است و یا اینکه یک دختر خانم چطور لباس پوشیده است اما تخلف در دخل و خرج بیت المال به عنوان ضد ارزش محسوب نمی شود.

موسوی لاری با تاکید بر همگرایی در حرکت های سیاسی خاطرنشان کرد: اینکه اصلاح طلبان تصمیم گرفته اند عناصر اصلاح طلب تقویت شوند و شوراها تشکیل شود نشانه این نیست که باید کاهش فعالیت های حزبی و کمرنگ شدن آنها شاهد باشیم.

وی افزود: باید از مسائل تفرقه افکنانه پرهیز شود چرا که برخی می خواهند در بین ما تفرقه و اختلاف ایجاد کنند.