به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، فهرست نامزدهاي بخش‌هاي مختلف جوايز فيلم اروپايي به اين شرح است:



بهترين فيلم 2005: "برادران" به كارگرداني سوزان بير (محصول مشترك دانمارك، بريتانيا، سوئد و نروژ)، "پنهان" به كارگرداني ميشاييل هانكه (محصول مشترك فرانسه، اتريش، آلمان و ايتاليا)، "نيا در بزن" به كارگرداني ويم وندرس (آلمان)، "كودك" به كارگرداني برادران داردن (محصول مشترك بلژيك و فرانسه)، "تابستان عاشقانه من" به كارگرداني پاول پاوليكوفسكي (بريتانيا) و "سوفي شول" به كارگرداني مارك روتموند(آلمان)



بهترين كارگردان: سوزان بير، ميشاييل هانكه، پاول پاوليكوفسكي، ويم وندرس، روبرتو فانزا براي كارگرداني "به روشني بيا"، الكس دلا ايگلسياس براي كارگرداني "جنايت كامل" و كريستي پيويو براي كارگرداني "مرگ آقاي لازارسكيو"



بهترين بازيگر زن: جوليت بينوش براي "پنهان"، ساندرا چكارلي براي "زندگي دلخواه من"، جوليا ينتچ براي "سوفي شول"، كاني نيلسن براي "برادران"، ناتالي پرس براي "تابستان عاشقانه من" و آدري تاتو براي "نامزدي بسيار طولاني"



بهترين بازيگر مرد: دنيل اوتوي براي "پنهان"، رومين دوريس براي "ضرباني كه قلب من از دست داد"، هنري هوبچن براي "به دنبال زوكر"، اولريش ماتس براي "روز نهم"، ژرمي رنيه براي "كودك" و اولريش توماسن براي "برادران"



بهترين فيلمنامه‌نويس: هاني ابو اسد و برو به‌ير براي "اينك بهشت"، مارك اوهالوران براي "آدام و پل"، ميشاييل هانكه براي "پنهان"، آندرس توماس ينسن براي "سيب‌هاي آدام" و "برادران"، دني لوي و هولگر فرانكه براي "به دنبال زوكر" و كريستي پيويو و رازوان رادولسكيو براي "مرگ آقاي لازارسكيو"



كشف سال 2005 آكادمي فيلم اروپا (جايزه فاسبيندر): "4" به كارگرداني ايليا كرژانوفسكي از روسيه، "آليس" به كارگرداني ماركو مارتينز از پرتغال، "متهم" به كارگرداني جيكوب توسن از دانمارك، "غريبه" به كارگرداني مالگورزاتا ژومووسكا از آلمان و لهستان، "وقت بالا آمدن آب" به كارگرداني مشترك يولدان مورو و ژيل پورته از فرانسه و بلژيك، "سايمير" به كارگرداني فرانچسكو مونتزي از ايتاليا و UNO به كارگرداني اكسل هني از نروژ



قرار است برندگان نهايي با رأي 1600 عضو آكادمي روز سوم دسامبر در برلين معرفي شوند و جوايز خود را در يك جشن مفصل از مديران آكادمي بگيرند.

