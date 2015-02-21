به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، متیو لوییس که در مجموعه فیلمهای «هری پاتر» نقش نویل لانگباتم را بازی کرده بود، از نقشههای بیبیسی برای منتقل کردن شبکه تلویزیونی جوان محور بیبیسی تری به بخش خدمات آنلاین انتقاد کرد.
این بازیگر که در سریال کمدی درام «بلو استون 42» بیبیسی تری بازی میکند، به ریدیوتایمز.کام گفت: من کاملا با این کار مخالف هستم. خیلی ناراحتام که میبینم بیبیسی تری میخواهد این راه را در پیش بگیرد. از نظر من در کل محصولات تلویزیونی خیلی زیادی برای جوانان موجود نیست و احساس میکنم شبکه بیبیسی تری با بعضی از سریالهایش شانسهای خاصی را به وجود میآورد و با آنها قمار میکند البته این ریسکها همیشه هم به خوبی پاسخ نمیدهند و به موفقیت نمیرسند، اما هر از چند گاهی سریالی به وجود میآید که حقیقتا خاص است و مردم عاشقش میشوند. حالا اگر این شبکه آنلاین شود، دیگر چه کسی میخواهد این ریسکها را به جان بخرد و چه جایی برای اتفاق افتادن آنها وجود خواهد داشت؟
لوییس در ادامه صحبتهایش به این موضوع اشاره کرد که به طور مثال خود سریال «بلو استون 42»، که قرار است ماه آینده با فصل سوم خود بازگردد، بدون شبکه بیبیسی تری هیچوقت ساخته نمیشد.
وی اضافه کرد: من نمیتوانم شبکههای بسیار دیگری را در ذهنم بیاورم که حاضر بودند یک سریال کمدی که داستانش در افغانستان اتفاق میافتد را بسازند. فکر میکنم این موضوع خیلی خاص است و داستانی است که باید تعریف شود.
این بازیگر صحبتهایش را اینطور به پایان رساند: واقعا باور دارم شبکه بیبیسی تری چیزی است که نباید بگذاریم از دست برود. آثار با کیفیت بسیاری در آن وجود دارند و بازیگران جوان با استعداد خیلی خوبی هستند که واقعا پتانسیل دارند. نگرانی من این است که اگر دیگر چیزی مانند این شبکه نداشته باشیم، این استعدادها دیگر جایی برای شکوفایی ندارند.
بیبیسی سال گذشته اعلام کرده بود که با توجه به نیاز برای کاهش میزان خرجها و ذخیره سرمایه، قصد دارد بیبیسی تری را به بخش خدمات آنلاین خود منتقل کند. هنوز هم نظرسنجی عمومی این حرکت ادامه دارد و با رسیدن به آخر هفته به پایان خواهد میرسد. بیبیسی تراست، که بخش مدیریتی اصلی این شبکه عمومی بریتانیا است، بعد از این مدت نتایج نظرسنجیها را اعلام خواهد کرد و وارد بخش دوم آن خواهد شد، بنابراین هنوز وقت برای نجات بیبیسی تری وجود دارد.
نظر شما