دعوت از تیم ملی والیبال به جام واگنر/دیدار داورزنی با سفیر فنلاند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، سایت فدراسیون جهانی والیبال با انتشار مطلبی در خصوص جام واگنر نوشت: «اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران با شرکت ایران در مسابقات والیبال جام واگنر موافقت کرد که این رقابتها پیش از جام جهانی 2015 برگزار می‌شود.

سیزدهمین دوره مسابقات جام واگنر از 22 تا 24 آگوست 2015 با حضور تیم‌های ایران، فرانسه، ژاپن و لهستان در شهر تورن لهستان برگزار می‌شود. تیم‌های ملی فرانسه و ایران عنوان‌دار مقام‌های چهارم و ششم رقابتهای قهرمانی جهان در لهستان هستند.»

همچنین سایت فدراسیون والیبال اعلام کرد محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال روز پنجشنبه با حضور در سفارت فنلاند در ایران با سفیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

داورزنی با توجه به وجود برخی از مشکلات برای اخذ روادید فنلاند برای برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران در این کشور با حضور در سفارتخانه فنلاند در تهران با سفیر این کشور دیدار و گفتگو کرد که مساعدت سفیر در اخذ روادید مربوط به تیم ملی ایران برای شرکت در اردوی آمادگی تیم ملی در این کشور با توجه به مشغله فراوان بازیکنان در جریان مسابقات لیگ برتر و افزایش رابطه ورزشی بیشتر دو کشور از جمله محور های گفتگوی این دیدار بود.

رئیس فدراسیون والیبال ایران در این دیدار با ابراز خرسندی از دعوت فنلاند برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایران با توجه به حضور این تیم در سطح دوم لیگ جهانی اظهار کرد: ما از سفارتخانه فنلاند به خاطر همکاری مثال زدنی آنها برای اخذ روادید تیم ملی ایران کمال تشکر و قدردانی را می‌کنیم. برگزاری دیدارهای تدارکاتی در طول سال در دو کشور می‌تواند به برقراری رابطه ورزشی دو کشور بیش از پیش کمک کند و علاوه بر آن می‌تواند برای کسب آمادگی هر چه بیشتر دو تیم موثر باشد.

همچنین هاری کمراینن سفیر فنلاند در ایران با تاکید بر سعی این سفارتخانه برای صدور روادید مربوط به سفر تیم ملی والیبال ایران به این کشور در اسرع وقت و تلاش در تعامل هر چه بیشتر با توجه به مشغله بازیکنان و سفرهای متعدد بازیکنان در لیگ برتر افزود: برای ما با عث خوشحالی است که بتوانیم گامی در راستای کمک به ورزش والیبال برداریم و بتوانیم تا حد امکان به تیم ملی ایران کمک کنیم.