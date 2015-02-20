تکیه بر توانمندی های ملی و مردمی راه نجات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزارشد اظهارداشت: امروز اقتصاد کشور با دو مشکل عمده مواجه است که وابستگی به نفت و دولتی بودن از مهمترین آنهاست.

امام جمعه موقت قزوین گفت: به جای آنکه به خلاقیت، نوآوری و فکر و اندیشه مردم توانمند خود تکیه کنیم متاسفانه داریم نفت کشور را خام می فروشیم و دیگران روی نفت ما کار می کنند و با تولید فرآورده های مختلف کالاهای خود را با صدها برابر قیمت به ما می فروشند که این موضوع یک بیماری مزمن است که باید درمان شود.

فروش نرفتن نفت یک فرصت برای کشور است

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: امروز تحریم و فروش نرفتن نفت نباید برای ما تهدید تلقی شود بلکه باید مسئولان و دولتمردان این شرایط را یک فرصت برای قطع وابستگی به نفت بدانند و با اتکاء به استعدادهای داخلی از این شرایط خارج شوند و به ظرفیت های دیگر کشور اتکا کنند.

عابدینی یادآورشد: دولتی بودن اقتصاد یک بیماری مزمن است که موجب شده مردم نتوانند در اقتصاد مشارکت کنند و مسئولیت بپذیرند و در شرایطی که دولت قادر نیست همه مسئولیت ها را بر دوش بکشدشاهد مشکلات فراوانی هستیم که تورم، بیکاری، گرانی و سلطه اجانب از پیامدهای آن است.

امام جمعه موقت قزوین افزود: آنها که کشور را ناتوان و خزانه را خالی اعلام می کنند باید بدانند این کشور سرشار از استعدادهای عقلانی، علمی، اقتصادی و طبیعی است و اگر با این همه ثروت خود را ناتوان بدانیم خیانت کرده ایم.

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: امروزکه دشمن تلاش می کند با تحریم و جلوگیری از فروش نفت به ما آسیب برساند باید تدبیر کنیم و با مدیریت منطقی از این فرصت برای قطع وابستگی استفاده کنیم و در مسیر استقلال گام برداریم.

علما و روحانیون در میان مردم جایگاه دارند

خطیب جمعه قزوین با اشاره به سالروز تحریم تنباکو با فتوای میرزای شیرازی اظهارداشت: در جریان قرارداد ننگین تنباکو که قرار بود کشور ایران مزرعه بزرگ کشت تنباکو شود تنها با فتوای یک مرجع و عالم دینی توطئه استکبار خنثی شد و امروز هم که استکبار با همان افکار و اندیشه و به سلطه درآوردن ملت ایران با تحریم و موضوع هسته ای در صدد تامین منافع خود است تنها علما و روحانیون و درایت رهبری با هوشمندی این توطئه را دریافته و خنثی خواهند کرد.

عابدینی گفت: مردم در گذشته در شرایطی به فتوای مرحوم شیرازی عمل کردند که وضع اقتصادی و رفاهی مناسبی نداشتند و در فقر بودند اما قلیانها را شکستند، مزرعه ها را نابود کردند و از خرید و فروش و کاشت و نگهداری تنباکو با فتوای یک عالم خودداری کردند و امروز هم مردم قادرند با تبعیت از رهبری در مقابل دشمنان بایستند و به پیروزی برسند.

امام جمعه موقت قزوین در ادامه در خصوص حمله رژیم بعثی به هواپیمای مسافربری و شهادت ۴۰ تن از هموطنان یادآورشد: استکبار نشان داده در هر شرایطی با هر دسیسه و نیرنگ و فاجعه ای حاضر است به اهدافش برسد و از کشتار بیگناهان واهمه ای ندارد و امروز هم که سه دانشجوی مسلمان به شهادت می رسند در سکوت خبری استکبار قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: استکبار برای چند فتنه گر حاضر است جنجال رسانه ای راه بیندازد چون می خواهد با آشوب و بلوا به اهداف و منافع خود دست یابد اما حاضر نیست جنایت اخیر در به شهادت رسانده چند دانشجوی مسلمان را حتی اعلام کند و سکوت پیشه می کند.

سکوت استکبار در برابر شهادت دانشجویان مسلمان معنا دار است

عابدینی گفت: از نظر استکبار ترور و خشونت دو نوع خوب و بد دارد و هرگاه منافع آمریکا را تامین کند خوب است و روی آن مانور می دهد و اگر در مسیر خلاف منافع آمریکا باشد بد است و در برابرش سکوت می کند لذا باید هوشیار باشیم و با خصل شیطانی آمریکا آشنا باشیم و در افشای آن دریغ نکنیم.

خطیب جمعه قزوین همچنین اظهارداشت: نباید در شرایط کنونی کشور خود را فقیر و نیازمند نشان دهیم و اگر بخواهیم منتظر صدقه دیگران، برداشتن تحریمها باشیم و امتیاز بدهیم و دست گدایی به سوی دشمنان دراز کنیم گشنه خواهیم ماند.

وی اضافه کرد: قلم به دستانی که در مسیر استکبار جهانی قلم می زنند چه مسئول و غیر مسئول باید بدانند ما نیازمند دیگران نیستیم و قادریم با اتکاء به توانمندی های داخلی بر مشکلات فائق آمده و به موفقیت برسیم.