به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه روز گذشته مراسم رونمایی از کتاب خودباوری و پیشرفت جوان ایرانی در کلام رهبری در «اندیشکده طه» اولین اندیشکده دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و فرهنگ اسلامی در استان البرز برگزار شد.

پویا پارسا معاون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی استان البرز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: لازمه ادامه صحیح و پر شتاب حرکت علمی کشور تقویت روحیه «ما می توانیم» با حفظ جهت گیریهای انقلابی و اسلامی و ترسیم دقیق جایگاه و وظایف، در چارچوب نقشه جامع علمی کشور است.

پارسا در ادامه تاکید کرد: لازمه هر نوع پیشرفت؛ علم آموزی و نوآوری است و جایگاه پژوهش به عنوان پشتوانه یک کشور از طریق تولید علوم بنیادی شناخته شده و می توان از آن به عنوان معیار سنجش قدرت کشورها یاد کرد.

پیشرفت های علمی کشور باید به سوی کیفیت گرایی هدایت شود

این مسئول خاطرنشان کرد: پژوهش و تحقیقات باید سرلوحه جامعه علمی و صنعتی کشور قرار بگیرد چرا که تنها از این راه می توانیم رکود اقتصادی را پشت سرگذاشته و به پیشرفت و بالندگی نزدیک شویم.

معاون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی استان البرز بیان کرد: اگر بخواهیم شاهد پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف باشیم، باید این پیشرفت را در سایه دانش سامان دهیم و مسوولان و دولتمردان نیز باید با حمایت های همه جانبه پیشرفت های علمی کشور را به سوی کیفیت گرایی هدایت کنند.

وی یادآور شد: جهان امروز، جهان دانش و فناوری است و تفکر دانش بنیان بیش از یک دهه است که در کشور ایجاد شده است و برنامه چشم‌انداز کشور نیز با همین رویکرد به نتیجه می‌رسد و می‌تواند به ما در ایجاد یک افق دید برای کشور کمک کند تا از نوسان در برنامه‌ریزی‌ها جلوگیری شود.

پارسا با اشاره به موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی که طی ده سال گذشته در کشور وجود داشته است، گفت: ما طی ده سال گذشته در برخی از شاخص‌ها همانند علم و فناوری گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما در برخی شاخص‌های دیگر مانند رشد اقتصادی و اشتغال دچار مشکلات اساسی هستیم.

نقش دولت در پیشرفت کشور پررنگ‌تر است

این مسئول افزود: این ضرورت وجود دارد که همه فعالان علم و مسئولان کشور با همدلی و همفکری، فضایی مناسب را ایجاد کنند و به نقش خود در گسترش علم و فناوری در کشور واقف باشند.

معاون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی استان البرز با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: این سیاست مهر تاییدی بر برنامه چشم‌انداز کشور است که امیدواریم این سیاست‌ها در مسیر و فرآیند اجرا قرار گیرند.

وی با بیان اینکه نقش دولت‌ها در تحقق برنامه‌های پیشرفت در کشورها از اهمیت فراوانی برخوردار است، اذعان داشت: به دلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور ما، نقش دولت در حوزه برنامه پیشرفت کشور بسیار پررنگ‌تر است اما تا به حال به این موضوع توجه کمتری کرده‌ایم.

این مسئول در پایات با اشاره به عملکرد مثبت اندیشکده طه درحوزه علوم انسانی و فرهنگ اسلامی در استان البرز، گفت: برای تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی باید به سازوکار رشد اندیشه و تقویت و تعمیق بستر لازم و نهادینه برای بیان اندیشه ها و تضارب آزاد افکار و بلوغ اندیشه ها به خصوص در محیط‌های علمی و نخبگانی، اهتمام جدی داشت تا پایه های لازم برای ایجاد سازوکارهای پیشرفت و عملکرد صحیح آنها را فراهم کند.