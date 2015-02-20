برخورد قوه قضاییه با چهره های شاخص نشان از اقتدار نظام داشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه که در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد گفت: امسال که سال مدیریت جهادی نامگذاری شده است شاهد قضاوت های قاطع در قوه قضاییه نسبت به مفساد اقتصادی بودیم و خوشبختانه این دستگاه در برابر برخورد با چهره های مهم نیز کوتاهی نکرد.

خطیب جمعه مشهد افزود: البته در این بین عده ای در حال سیاه نمایی هستند و می گویند در نظام هر فردی هر کاری می خواهد انجام می دهد، اما جلوی مفسد ایستادن مهم است که دلالت بر قاطعیت نظام دارد.

وی ادامه داد: نظام به اندازه ای قدرتمند است که گریبان هر مفسدی را خواهد گرفت.

وی ابراز کرد: در سال مدیرت جهادی قوه قضاییه قاطعیت در قضا را نشان داد و مردم را امیدوار کرد و لذا امید می رود که پرونده های افراد مختلف نیز سریعتر پیگیری شود تا قاطعیت قوه قضاییه ضربه نخورد.

فتوای تنباکو نوعی اقتصاد مقاومتی بود

آیت الله علم الهدی با اشاره به جریان فتوای حرام اعلام کردن تنباکو گفت: مسئله فتوای تنباکو یک برنامه مبارزه با استکبار از طریق کمک گرفتن از اقتصاد مقاومتی بود.

امام جمعه مشهد افزود: مسئله خرید تنباکو بهانه ای برای تصرف ایران بود زیرا به عنوان حفاظت از مزارع تنباکو در حال وارد کردن قبضه های توپ و حتی به بهانه ایجاد انبار تنباکو در حال ساخت پادگان نظامی بودند.

وی ادامه داد: تحریم تنباکو به یک ریاضت سرسخت مندانه ای نیازمند بود زیرا در آن روزها درآمد بسیاری از راه کاشت تنباکو به دست می آمد و همچنین بسیاری به قلیان اعتیاد داشتند.

مردم نقش خود را در اقتصاد مقاومتی به خوبی انجام نداند

خطیب جمعه مشهد تصریح کرد: این الگو از سال گذشته مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و به عنوان یک راهبرد کوبنده در برابر تهاجم دشمن در جریان تحریم ها به مردم و دولت اعلام شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اذعان کرد: در اواخر بهمن سال گذشته رهبری اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد اعلام و در یک جلسه سراسری شاخص های اقتصاد مقاومتی تبیین کردند و اکنون یکسال از آن می گذرد.

امام جمعه مشهد با اشاره به وظایف مردم در اقتصاد مقاومتی افزود: بعضی از موارد آن مانند اجتناب از اسراف، خرید تولید ملی بر عهده مردم بود که نائب امام زمان آن را دستور دادند، آن چیزی که امروز تولید ما را دچار مشکل کرده است، مسئله برندهای خارجی در بازار کشور است که به دلیل استقبال ما از آن روز به روز گسترش یافته است.

خرید کالای خارجی مساوی با بیکاری کارگران داخل است

وی ادامه داد: وقتی بازار کشور ما متاع خارجی را عرضه کند، سرمایه داران سرمایه خود را در جریان توسعه رفاه و تجملات قرار می دهند و باعث تعطیلی کارخانجات، کارگاه های تولیدی و بیکار شدن هزاران سرپرست خانواده می شود.

خطیب جمعه مشهد تصریح کرد: یک دستگاه تفریحی را در کنار حرم امام رضا(ع) با میلیاردها تومان سرمایه بوجود می آوردند در حالی که یک کارخانه در همین شهر با ۵۰۰ کارگر از کار افتاده است این اصلا تقصیر دولت نیست بلکه مقصر اصلی آن ما مردم هستیم.

آیت الله علم الهدی گفت: مردم ولایت مدار باید در عرصه زندگی خود این مسئله را مورد توجه قرار دهند که آیا تعویض دکور و مبلمان، مصرف لباس های خارجی و همچنین خرید خودروهای روز دنیا به چه اندازه در زندگی ما کاهش یافته است؟

نمایندگان مجلس در خصوص رعایت اقتصاد مقاومتی در بودجه ۹۴ به مردم توضیح دهند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بودجه سال ۹۴ اذعان داشت: بودجه سال جدید به مجلس ارائه شد اما نمایندگان به مردم بگویند که جریان اقتصاد مقاومتی چه اندازه در این بودجه رعایت شد؟ تکیه بر حرکت های دانش بنیان چه اندازه در این بودجه نقش داشته است؟ در این بودجه عدم فروش نفت خام چه اندازه رعایت شد؟

امام جمعه مشهد افزود: رهنمود رهبری این گونه نیست که عده ای آن را اجرا و گروهی هم آن را اجرا نکنند بلکه رهنمودهای رهبری مطالبه مردم و دستور ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال اتومبیل و لباس خارجی و حتی مواد غذایی که در داخل کشور وجود داشت وارد کشور شد، تجار در مقابل چشمان وزارت صنعت چندین تن شکر به کشور وارد کردند که در آن مورد ان باید پاسخ بدهند.

برخورد شایسته با همسایه مورد تاکید اسلام است

آیت الله علم الهدی در بخشی از سخنانش با اشاره به نظام رفتار اجتماعی گفت: مسئله امنیت آنقدر موضوعیت دارد که همراه نعمت سلامتی تعریف می شود، هنگامی که امنیت را نام می بریم، معمولا امنیت جان و مال در ذهن می آید در حالی که بالاتر از این موارد، امنیت آبرو است.

خطیب جمعه مشهد تصریح کرد: امنیت آبرو در زندگی ما موضوعیت و خصوصیت خاصی دارد، گاهی از اوقات به وسیله یک همسایه بد آبرو انسان معرض خطر قرار می گیرد، در سبک زندگی اسلامی باید توجه داشت که با چه فردی همسایه می شوید.

امام جمعه مشهد افزود: پیامبر(ص) فرمودند سه مورد در زندگی کمر انسان را خواهد شکست که یکی از آنها همسایه ای است که با چشمانش تو را می پاید و در دلش رصد می کند تا به تو ضربه بزند.

وی در خصوص ارتباط با همسایه ادامه داد: برخورد با همسایه گاهی یک مظلمه ای است که با هیچ چیز نمی توان آن را جبران کرد، یک برخورد بد در عرصه همسایگی خانواده ای را از هستی ساقط می کند.