مصطفی میرهاشمی سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جای گیری ستار صید در میان 10 اسکی باز برتر در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان سوئد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: این برای اولین بار در تاریخ اسکی کشور است که اسکی بازی از ایران توانسته به چنین موفقیتی برسد. هرچه تمرین کرده بودیم به بار نشست و امیدوارم این موفقیت ها ادامه داشته باشد.

وی افزود: خوشحالم خدا کمک کرد تا با نتیجه‌ای که می‌گیریم، پاسخ هجمه‌های زیاد وارد شده به تیم ملی را بدهم. این نتیجه را مدیون حمایت‌های طالبی هستم که در تمام پستی و بلندی‌ها مرا به عنوان سرمربی تیم حمایت کرد و توانستم برنامه‌هایم را عملی کنم. این موفقیت را به جامعه ورزش تبریک می‌گویم.

سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی در مورد برنامه‌های تیم ملی صحرانوردی در ادامه کار بیان کرد: ما با دست خالی به این نتایج رسیدیم و امیدوارم مسئولان ورزش از این پس توجه ویژه‌ای به ورزش‌های زمستانی داشته باشند. ما به یک برنامه بلندمدت نیاز داریم و این مستلزم این است که در تمام 12 ماه سال تمرین کنیم.

میرهاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا پیست اختصاصی کلوپ نور برای تمرین اسکی بازان مناسب است یا خیر؟، عنوان کرد: به هر حال کلوپ نور هم کمک زیادی به ما کرد اما امکانات جانبی این پیست از جمله بحث اسکان و تغذیه هنوز با مشکلاتی روبه روست که امیدوارم با توجه ویژه به صحرانوردی این مشکلات نیز حل شود.

اختلاف تایم نتایج قهرمانی جهان بهترین پاسخ به معترضان بود

وی تاکید کرد: زمانی می‌توانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم که ورزشکاران‌مان در 10 الی 15 رقابت جهانی شرکت کنند. خوشحالم که ستار با کسب رتبه هشتم در ورودی توانست جواز شرکت در رقابتهای دیگر را هم کسب کند.

سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردیدر مورد اعتراض برخی اسکی بازان به عدم اعزامشان به قهرمانی جهان گفت: خوشحالم نتیجه مسابقات پاسخ خوبی برای اسکی بازان معترض بود. اختلاف تایم اسکی بازان معترض با نفر اول خودمان در کشور هم خیلی بالا بود و بدون شک با حضورشان در سوئد این اختلاف به مراتب بیشتر هم بود.