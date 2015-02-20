به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدصمصامالدین قوامی در خطبههای این هفته نماز جمعه پردیسان که در مسجد حضرت زینب(س) برگزار شد به سفر پیش روی رئیس جمهور و هیئت دولت به قم اشاره و اظهار کرد: ما با شهردار پردیسان جلسهای داشتیم و مشکلات را بررسی کردیم، ببینیم واقعا این دولت، دولت امید هست که بگوییم امنیت، راهها، برق و بسیاری از امو پردیسان مشکل دارد.
امام جمعه پردیسان تاکید کرد: امیدوارم توماری نوشته و داده شود تا امتحان کنیم. ما البته این را مُسکن میدانیم و مسیر واقعی ما طرح دیگری است که به صورت زیربنایی پیاده میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اسفند ماه محاسبه است که در سال ۹۳ چه کردهایم، بنابراین باید خودمان را ارزیابی کنیم.
وی بر لزوم ترویج فرهنگ نیکوکاری در ماه اسفند تاکید کرد و افزود: برخی خانوادهها نیاز به کمک دارند و بچههایی هستند که برای ایام عید لباس کافی ندارند.
انتقاد از صدور مجوز خانههای دود در پردیسان
قوامی با اشاره به فرارسیدن سالگرد تحریم تنباکو اظهار کرد: حدود ۱۳۰ سال پیش میرزای شیرازی به سفارش سیدجمالالدین اسدآبادی تنباکو را حرام کرد.
وی تاکید کرد: در همین پردیسان خانهها دود رسما مجوز گرفتند که اینها خطر است. دوستان ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر نگران هستند. میگویند هر کسی قرار نیست به این مکانها بروند ولی اخیرا میگویند بانوان هم به این جاها میروند.
امام جمعه پردیسان با بیان اینکه ما ادامه دهندگان همان میرزای شیرازی و سیدجمال هستیم، تصریح کرد: ما زندگی طلبگی را فراموش نخواهیم کرد. ما به سمت دنیا نمیرویم اگرچه دنیا به سمت ما بیاید.
وی تاکید کرد: ما از تاریخمان خجالت میکشیم، زمانی که روحانیون سپر بلا بودند.
قدرت فتوا از قدرت هستهای بیشتر است
قوامی با بیان اینکه قدرت فتوا از قدرت هستهای و موشکهای دوربرد بیشتر است، افزود: اگر هفته پیش گفتم القاب دانشگاهی را حذف کنید برای اینکه قدرت فتوا در بین فضلا افزایش یابد. چرا باید قدرت فتوا را به مدرکهایی که دو روز دنیای ما را تامین میکنند بفروشیم.
وی با اشاره به فرارسیدن سوم اسفند سالگرد کودتای رضاخان در سال ۱۲۹۹ شمسی اظهار کرد: در کشور ما زمانی که یک آیتالله انقلاب کرد چه کودتاهایی که نکردند ولی همه آنها با شکست مواجه شده است.
وی ادامه داد: در زمان مقام معظم رهبری هم سه کودتا شده؛ کودتای اول در ۱۸ تیر در زمان رئیس جمهور اصلاحات، کودتا دوم توسط کسی که خود را قائم مقام میدانست و کودتای سوم در سال ۸۸ بود.
امام جمعه پردیسان معتقد است که این نظام پایدار است و دشمن هر لحظه ضعیفتر میشود.
قوامی با اشاره به تهدید سرکرده داعش به شاهان عربستان در مورد انتخاب امیر برای مکه و مدینه، گفت: شاه سلمان از این هشدارها ترسیده؛ اینها شاهان بیریشه مثل علف هرز هستند که هیچ ریشهای در بین مردم ندارند.
نقش بانوان در اسلام و انقلاب
امام جمعه پردیسان در خطبه اول اظهار کرد: پیشنهاد میشود بزرگان، علما و دلسوزان انقلاب در ۴۵ روز که ایام فاطمیه و سالروز ولادت حضرت زینب(س) است، بحث زنان را جدی بگیرند.
وی اضافه کرد: این ایام فرصت خوبی برای بررسی نقش بانوان در نقشه نظام اسلامی و مسائلی از قبیل اشتغال، تحصیلات، مسئولیت، مادری و... است.
قوامی گفت: ما مثل فمنیسم نیستیم. تمام موسسان مکتب خودساخته و خودباخته را مردان تشکیل میدادند و زنان این مکتب را پدید نیاوردهاند. از طرفی دیگر ما مثل طالبان و سلفیها و القاعده نیستیم که زنان در پستو باشند، زنان را به اسارت ببرند یا تحصیل زنان را حرام بدانیم، کما اینکه نه شرقی هستیم نه غربی.
امام جمعه پردیسان به تشریح نقش برجسته زنان در طول تاریخ، دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخت و اظهار کرد: بانوان نیمی از جمعیت سرزمین ما را تشکیل میدهند و در عرصههای مختلف فعال هستند.
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