به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای هندبال بانوان ذوبآهن اصفهان و ثامن سبزوار ظهر امروز در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار شد و با شکست تیم اصفهانی به پایان یافت.
ذوبآهن که در هفتههای گذشته عملکرد نسبتاً خوبی از خود به نمایش گذاشته بود، امروز به دنبال کسب نتیجه مقابل تیم ثامن مشهد بود اما نتوانست در این بازی به پیروزی برسد.
تیم اصفهانی در شرایطی از تیم صدرنشین ثامن سبزوار میزبانی میکرد که شانس کسب جایگاه در این مسابقات را داشت و در صورت پیروزی مقابل این تیم، میتوانست به مقام سوم دست یابد، البته این مسئله در صورتی رخ میداد که تأسیسات دریایی، رقیب ذوبآهن در دیدار خود شکست بخورد.
بازیکنان ذوبآهن اما امروز نتوانستند در دیدار خانگی خود عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند و در نهایت با اختلاف قابل توجهی متحمل شکست شدند.
ذوبیها در نهایت در این دیدار خانگی با نتیجه ۲۶ بر ۱۳ مغلوب قهرمان لیگ برتر شدند تا با کسب مقام در این دوره از رقابتها خداحافظی کنند.
تیم اصفهانی با این شکست و عدم کسب امتیاز در مسابقه خود، در رتبه چهارم جدول ردهبندی لیگ برتر هندبال بانوان قرار گرفت.
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