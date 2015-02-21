یکصد شهید دانشجو در استان البرز شناسایی شد

سید روح الله فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: آمار شهدای دانشجوی استان البرز قبل از تشکیل ستاد کنگره شهدای دانشجوی ۴۰ شهید بود.



فضلی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جاری ستاد کنگره شهدای دانشجو در سراسر کشور به ریاست روسای دانشگاههای بزرگ دولتی هر استان تشکیل شد و دبیری این ستاد با بسیج دانشجویی است.



وی یکی از اهداف تشکیل این ستادها در استان ها را برگزاری یادواره های شهدا دانشجو عنوان کرد و گفت: خوشبختانه از ابتدای تشکیل این ستاد شاهد همگرایی و تاثیر معنوی آن در بین دانشجویان بخصوص تشکل های دانشجویی غیرهمسو هستیم.



این مسئول تاکید کرد: با فعالیت این ستاد در دو ماه گذشته ۲۰ یادواره شهدای دانشجو در دانشگاه های استان به صورت جداگانه برگزار شده است.

مدیر روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز از البرزنشینان خواست برای ثبت اسامی شهدای دانشجوی دوران دفاع مقدس با بسیج دانشجویی استان از طریق دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه ها یا مرکز بسیج دانشجویی واقع در بلوار شهدای چهارصد دستگاه کرج، همکاری کنند.



فضلی در ادامه به برگزاری یادواره شهدای دانشجوی استان البرز در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه اشاره کرد و افزود: این یادواره در سالن همایش های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حضور خانواده این شهدا، دانشجویان و مسئولین برگزار شد.



این مسئول در پایان از دیدار اعضای بسیج دانشجویی به همراه جمعی از روسای دانشگاه ها، مدیرکل بنیاد شهید و فرمانده سپاه استان از ۲۵ خانواده شهید دانشجو خبر داد و افزود: این دیدارها برای شناسایی بیشتر شهدا، ادامه خواهد داشت .