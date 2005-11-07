تعامل نزديك با ايران به نفع آمريكاست / اقدام خصمانه بر ضد تهران تبعات ناگواري براي واشنگتن و خاورميانه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، مجله آمريكايي اخبارو تحليل هاي امنيت جهاني موسوم به Bulletin of the Atomic Scientists در تازه ترين شماره خود در مورد موضوع هسته اي ايران به قلم " جك بوريستون " و " چارلز فرگوسن " از كارشناسان امنيتي آمريكا نوشت : بهترين راه براي كنترل برنامه هاي هسته اي تهران، تعامل نزديك با اين كشوراست.

اين مجله در مقاله اي تحت عنوان " به دشمن خود نزديك باش " با بيان اينكه ايران به درخواست هاي آمريكا و اروپا براي توقف برنامه هسته اي خود توجه نخواهد كرد، به واشنگتن توصيه مي كند تلاش كند خود را به تهران نزديكتر نمايد.

شفافيت در رفتار و عملكرد آمريكا و اروپا فوايد زيادي براي آنها دارد و كم كردن ميزان بي اعتمادي تهران نسبت به غرب تنها راهكار حركتي در اين مسير است . مجله آمريكايي " اخبار و تحيل هاي امنيت جهاني "

نويسنده اين مقاله در ادامه به تبعات ناگوار هرگونه اقدام خصمانه بر ضد ايران هشدار مي دهد و مي نويسد: بمباران تاسيسات هسته اي يا انجام يك جنگ بازدارنده، هرگونه تلاش مسالمت آميز را بيهوده خواهد كرد زيرا ايران مجموعه هسته اي خود را مستحكم كرده است، علاوه بر آن، اقدام ارتش آمريكا بر ضد تهران ممكن است عامل تحريك گروه هاي جهادي براي حمايت از ايران شود و اين امر با توجه به شكست ارتش آمريكا در مهار شورش ها در عراق پيامدهاي ناگواري براي واشنگتن به دنبال خواهد داشت زيرا اين گروه ها اقدام به حملات تلافي جويانه خواهند كرد.

مجله ياد شده اعتراف مي كند كه " در هرحال برنامه هسته اي غير نظامي حق بين المللي ايران است. زيرا اين كشور معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا كرده است كه به امضا كنندگان اين حق را مي دهد كه به تكنولوژي هسته اي صلح آميز دست يابند.

به گزارش مهر، نويسندگان اين مقاله امنيتي معتقدند: به رغم نگراني دولت آمريكا، گزارش كميسيون wmd (تسليحات كشتار جمعي) رئيس جمهوري آمريكا دربرگيرنده اين نكته است كه آمريكا اطلاعات بسيار كمي از ايران دارد.

برنامه هسته اي غير نظامي حق بين المللي ايران است. زيرا اين كشور معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا كرده است كه به امضا كنندگان اين حق را مي دهد كه به تكنولوژي هسته اي صلح آميز دست يابند. كارشناسان آمريكايي

مجله اخبار و تحليل هاي امنيت جهاني به آمريكا و ديگر شركاي بين المللي اين كشور پيشنهاد مي كند كه بايد فرصت را غنيمت شمرده و تعامل نزديكتري با ايران داشته باشند تا اطمينان پيدا كنند كه برنامه هسته اي اين كشور در راستاي مسالمت آميز حركت مي كند زيرا از اين حق برخوردار است كه به انجام فعاليت هاي هسته اي صلح آميز بپردازد.

به عقيده كارشناسان امنيتي آمريكايي ، همكاري نزديك همچنين مي تواند به عنوان يك منبع مهم در كسب اطلاعات مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران بكار رود و مي تواند به عنوان يك بازرس واقعي در برآوردهاي جامعه اطلاعاتي آمريكا تلقي شود.

در ادامه مقاله بريستون و فرگوسن تصريح شده است : چنين همكاري هايي دروازه جديدي را براي منابع سود آور جهت شكل دادن توسعه برنامه هسته اي ايران در يك روند مثبت بازخواهد كرد و ايالات متحده در آينده نزديك مي تواند با صنعت هسته اي ايران براي ايجاد زمينه اي جهت فراهم آوردن يك منبع مداوم تهيه سوخت تازه و آن هم از طريق قرار دادهاي مستقيم با شركت هاي خصوصي يا از طريق كنسرسيوم چند جانبه ، همكاري داشته باشد.

به گزارش مهر، در بخش پيشنهادها، كارشناسان امنيتي مجله امنيت جهاني به موضوع تامين چرخه سوخت ايران اشاره مي كنند و آن را مورد تاييد قرارمي دهند.



بر اساس اين گزارش، به موازات عملي شدن شرط سوخت تازه تضمين شده مورد نياز ، ايران مي تواند بخشي از قرار داد پيشنهادي خود را با اتحاديه اروپا اجرا كند تا تعدادي از مراكز غني سازي را كه با اهداف تحقيقاتي فعال هستند، محدود كند.

اين مجله راهكار اجراي موفقيت آميز طرح بالا را در افزايش كنترل تاسيسات غني سازي بيان مي كند ولي معتقد است كه متاسفانه ايالات متحده براي انجام اين وظيفه چندان آمادگي ندارد زيرا تلاش ها براي بهبود مكانيزم حفاظتي فناوري هاي هسته اي كاهش يافته است.

گزينه اي غير از مذاكره و تمكين در برابر خواسته هاي ايران در مورد فعاليت هاي هسته اي اين كشور در واقع نوعي ماجرا جويي و ريسك براي آمريكاست كه پيامدهاي ناگواري براي منطقه بحران زده خاورميانه به دنبال خواهد داشت. نظريه پردازان آمريكايي

بريستون و فرگوسن كارشناسان امنيتي نويسندگان اين مقاله ، تصريح مي كنند كه شفافيت در رفتار و عملكرد آمريكا و اروپا فوايد زيادي براي آنها دارد و كم كردن ميزان بي اعتمادي تهران نسبت به غرب تنها راهكار حركتي در اين مسير است .

مقاله مذكور در پايان اين گونه نتيجه گيري مي كند : " برقراري صلح هسته اي در زمان ما" با ايران، بايد محوري براي اجراي طرح طرح ما باشد و توافق كنيم كه كنترل مداوم برنامه هسته اي آنها ( ايراني ها) با مشاركت فعال ايالات متحده و اتحاديه اروپا صورت بگيرد. به بياني ديگر تنها با نزديك تر شدن به دشمن خود مي توانيم اعتماد خود را افزايش دهيم كه ايران از تعهدات خود دست نخواهد كشيد.

نتيجه گيري پاياني اين مقاله در واقع اشاره مستقيمي است به اينكه گزينه اي غير از مذاكره و تمكين در برابر خواسته هاي ايران در مورد فعاليت هاي هسته اي اين كشور در واقع نوعي ماجرا جويي و ريسك براي آمريكاست كه پيامدهاي ناگواري براي منطقه بحران زده خاورميانه به دنبال خواهد داشت.