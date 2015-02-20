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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۷

شادی مردم استان سمنان در پی بارش برف/ محورهای مواصلاتی باز است

شادی مردم استان سمنان در پی بارش برف/ محورهای مواصلاتی باز است

شاهرود - بارش برف و باران که از شب گذشته در استان سمنان آغاز شده، صبح امروز بسیاری از مناطق این استان خصوصا شهرستان شاهرود را سفید پوش و مردم را به شکرانه این نعمت در روز جمعه به خیابانها کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش قابل توجه برف و باران که از ساعات پایانی شب گذشته در سراسر استان سمنان آغاز شد، صبح امروز بسیاری از مناطق این استان را سفید پوش و شهروندان این استان را غرق در شادی و خوشحالی کرد.

شماری زیادی از کودکان به همراه والدین خود با پوشیدن لباس های گرم با ورود به خیابان ها، کوچه ها و بوستان ها بویژه ارتفاعات شاهرود و در جوار گلزار شهدای گمنام با برف بازی روز شادی را گذراندند.

بارش برف در تبریز

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان سمنان، برای برخی نقاط این استان، از اواخر روز چهارشنبه تا یکشنبه، بارش برف و باران پیش بینی شده بود که با این بارشها و برودت هوا میزان مصرف گاز در بخش خانگی از شب گذشته افزایش یافته که مسئولان این استان از شهروندان خواستند تا در حد امکان در مصرف انرژی بویژه گاز صرفه جویی کنند.

بارش برف در محورهای کوهستانی استان سمنان خصوصا در شهرستانهای شاهرود و مهدیشهر سبب لغزندگی جاده های شده است که مسئولان راهداری و پلیس راه با بسیج امکانات و نیرو در تلاشند تا با استفاده از تجهیزات مناسب زمینه سفری ایمن را برای رانندگان و مسافران را فراهم آورند.

بارش برف در تبریز

مسئولان راه و ترابری و همچنین پلیس راه استان از رانندگان وسایل نقلیه خواسته اند تا حتما در هنگام مسافرت و عبور از جاده های برفی، زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند تا با مشکل مواجه نشوند.

اگرچه ترافیک روان در محورهای استان گزارش شده است اما با تلاش های مسئولان راهداری و نیروهای پلیس راه، جاده های مختلف استان باز است.

کد مطلب 2501452

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