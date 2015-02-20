سومین جشن بزرگ یوگا در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر پیش از ظهر جمعه در حاشیه این جشن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش کردن برای انسان در جامعه پیچیده امروز و آغشته با انبوه تکنولوژی امری بسیار ضروری و تاثیرگذار است که می تواند شرایط بهتر زیستن انسان را در جامعه تسهیل کند.

دکتر اکبر مولایی گفت: باید تلاش کنیم تا فرهنگ ورزش همگانی در جامعه ما و به ویژه در استان بوشهر تقویت شود و همگان در گسترش این فرهنگ شایسته در جامعه نیاز است که مشارکتی سازنده داشته باشند.

مولایی بیان داشت: باید تلاش کنیم که از سنین نوجوانی فرزندان خود را به ورزش کردن تشویق و ترغیب کنیم؛ چرا که نیاز یک جامعه پیشرفته و یا در حال توسعه داشتن انسان هایی توانمند است.

وی تصریح کرد: مقوله ورزش امروز در سطح همه کشورها به صورت جدی دنبال می شود و کشورها سرمایه گذاری عظیمی در حوزه ورزش انجام می دهند؛ چرا که این سرمایه گذاری ها یک نیاز اساسی برای توسعه هر کشور است.

رییس پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در پایان گفت: ورزش یوگا، ورزشی بسیار کم هزینه و در راستای تقویت قوای ذهنی و جسمی شادی و تندرسی را برای انسان به ارمغان می آورد.

موسس و مسئول باشگاه فرهنگی ورزشی یوگا اندیشه نو گناوه نیز با اشاره به هدف از برگزاری این جشن بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشن معرفی ورزش یوگا به همشهریان به شکلی که واقعا هست، بود.

علی قاسمی با بیان اینکه برنامه هایی نیز که اجرا کردیم، برنامه های شاد و متنوع در راستای شعار ما که سلامتی و نشاط بوده گفت: ورزش یوگا صرفا تمرکز نیست و در ذات خود شادی، نشاط و حرکات مختلفی وجود دارد که قصد داشتیم که دید مردم را نسبت به یوگا تغییر داده و نگاه مردم را متوجه زیبایی های و مزایای بسیار این رشته ورزشی کنیم.

قاسمی بیان داشت: در قالب این جشن ما بحث همدلی و یکرنگی میان اعضای این باشگاه و ورزشکاران این رشته را به نمایش گذاشتیم و دیدید که اعضا اجرای این جشن را به صورت خودجوش و همگام با هم و با یکدلی و عشق و علاقه انجام دادند.

وی ادامه داد: در اجرای حرکات یوگا که توسط آقایان باشگاه انجام شد، یک سیکل سلام بر خورشید را کار کردیم که کار آن گرم کردن بدن برای اجرای سایر حرکات یوگا بوده که در حقیقت مشابه همان گرم کردن در سایر ورزش ها است.

قاسمی اضافه کرد: سپس حرکت مثلث را انجام دادیم و اصولا کار حرکات ایستا در ورزش یوگا این است که حس اقتدار و اعتماد به نفس را در شخص زنده، قوی و تقویت می کند.

مربی و مسئول باشگاه یوگا گناوه با اشاره به حرکات نشسته اجرا شده در این جشن افزود: در حرکات نشسته نیز به انجام حرکات تعادلی پرداختیم که پاها را به سمت بالا آورده و حرکت تیر و کمان را اجرا کردیم.

قاسمی با اشاره به حرکت تیر و کمان بیان کرد: این حرکت باعث ایجاد تعادل در بدن می شود و نقطه ثقل بدن را تنظیم می کند و دستگاه ها و غدد درونی بدن به واسطه این حرکت تنظیم شده و وقتی غدد تنظیم و فعال می شود سلامتی بدن را به ارمغان می آورد و شخص سلامتی را در وجود خودش احساس می کند.

وی با اشاره به حرکات معکوس در یوگا متذکر شد: از جمله دیگر حرکات اجرا شده در جشن حرکات معکوس در حالت دراز کش بود که می توان از جمله آنها به حرکت گاوآهن، ایستادن روی شانه و حرکت پل اشاره کرد.

قاسمی در تشریح حرکات معکوس افزود: این حرکات پیوسته و پشت سر هم انجام می شوند و هر حرکتی را که انجام دادیم معکوس حرکت قبل بود به این معنا که فشار حرکت قبل را از جسم شخص خارج می کند و بدن را آزاد، شل و به قولی ریلکس می کند.

وی ضمن تقدیر از مسئولان و مردم حضور یافته در این جشن باشکوه تاکید کرد: در حرکات معکوس چون قلب پایینتر قرار می گیرد و خون رسانی از کف پاها به سمت قلب انجام می شود، قلب در آن موقعیت استراحت کرده و خون به مغز خیلی رسیده و ذهن هوشیارتر و فکر فعال تر می شود.

موسس و مسئول باشگاه فرهنگی ورزشی یوگا اندیشه نو گناوه در پایان گفت: در حرکات معکوس انسان احساس شادابی و نشاط می کند و پاها استراحت کرده و شادابی، نشاط و جوانی را برای شخص به ارمغان می آورد.

از جمله نکات زیبایی که در این جشن باشکوه قابل توجه بود بیان خاطرات برخی از اعضا باشگاه یوگا گناوه در مورد نحوه آشنایی با این ورزش، فواید و ویژگی های آن بود که برای حاضران در جشن نیز بسیار شنیدنی بود.

کبری کنارکوهی از اعضای باشگاه یوگا در بیان تجربیاتش از فعالیت در این رشته در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: از آغاز ورود به این رشته تا به امروز واقعا این را دیده و حس کرده ام که روابط میان اعضا روز به روز با هم صادقانه و صمیمی تر شده و یکدلی در این باشگاه حرف اول را می زند.

کنارکوهی با اشاره به انجام برخی کارهای فرهنگی در باشگاه گفت: علاوه بر تمرینات جسمی، انجام کارهای جمعی از قبیل اردو، کوهپیمایی، افطاری در ماه رمضان، جشن تولد اعضای یوگا در باشگاه، عیادت و دید و بازدید صورت می گیرد.

الیاس احمد حسینی از دیگر اعضای باشگاه یوگا گفت: همچنین در کلاس یوگا شیوه درست ایستادن، نشستن، خندیدن، شاد بودن و در یک جمله با یوگا می شود به آسانی سلامتی و نشاط را تجربه کرد و از زندگی لذت برد . وی از موسس باشگاه یوگا علی قاسمی برای راه اندازی یوگا در شهرستان گناوه که باعث شده این فرصت در اختیار مردم قرار بگیرد تشکر و قدردانی کرد.

سهراب غلامی نیز از جمله دیگر اعضای باشگاه یوگا اندیشه نو گناوه بود که ضمن بیان تجرببات خود برای حضار در سالن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سلامتی، تندرستی و نشاط موجود در زندگی خود را مدیون این رشته ورزشی بسیار کم هزینه و مفید هستم و ای کاش که استاد قاسمی زودتر این رشته را در گناوه راه اندازی می کردند.

در این جشن باشکوه مسابقه خنده با استقبال گسترده حاضران در سالن به ویژه نوجوانان و نونهالان رو به رو شد که در پایان به چند تن که توان بیشتری در خندیدن داشت هدایایی اهدا شد.

گفتنی است که برخی از بانوان نوجوان ژیمناستیک کار نیز در این جشن به اجرای برنامه پرداختند و نوذر رادمنش از هنرمندان طنزپرداز صاحب سبک استان بوشهر نیز چند میان برنامه اجرا کرد.

اجرای موسیقی، حرکات گروهی یوگا و اجرای برخی حرکات بسیار زیبا و دیدنی یوگا توسط استاد قاسمی و پخش کلیپی از فعالیت های فرهنگی ورزشی این باشگاه از دیگر برنامه های این جشن کم نظیر بود.