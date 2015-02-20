برنامه های فرهنگی هلال احمر برای نوروز/برپایی ۶۰۰ خیمه نماز

به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهر رستمی با ارائه گزارشی درباره فعالیتهای ستاد اقامه نماز در ایام نوروز، گفت: برپایی و مدیریت حدود ۶۰۰ خیمه نماز نیاز به دقت و ظرافت خاصی دارد که از آن جمله تعداد مراجعه کنندگان و شرایط آنها در سفرهای نوروزی و نیز ضرورت دسترسی بیشتر به امکانات بهداشتی و غیره است.
رئیس ستاد اقامه نماز جمعیت هلالاحمر با اشاره به این که سال گذشته آمار بسیار خوبی از مراجعهکنندهها به خیمههای نماز داشتیم، تصریح کرد: امسال نیز باید بتوانیم در جمعیتهای استانها دفاتر نمایندگی ولیفقیه را فعالتر کرده تا برنامههای جامعی را برای اشاعه و برگزاری نماز جماعت در ورودی شهرها و اماکن اقامتی موقت همچون پارکهای درونشهری و غیره را با روحانیون به منظور برپایی نماز جماعت در خیمههای نماز اجرایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه بستههای فرهنگی متنوعی از جمله دعای سفر به تعداد ۵۰۰ هزار نسخه و همچنین آموزش کمکهای اولیه آماده توزیع است، عنوان کرد: باید هماهنگیهای لازم با رسانهها صورت پذیرد تا فعالیتهای تبلیغاتی منسجمی به منظور گسترش فرهنگ نماز و اطلاعرسانی به مردم درباره برنامههای فرهنگی هلالاحمر در ایام نوروز انجام شود.
رستمی همچنین به برنامههای فرهنگی سال آینده جمعیت هلالاحمر اشاره و اظهار کرد: بر این اساس تشکیل سامانه بانک جامع اطلاعات نماز در سال ۹۴، تهیه، تدوین و تصویب سند راهبردی نماز، برپایی خیمههای نماز در مواقع بروز حوادث، تهیه بسته فرهنگی (شامل لوازم اقامه نماز همچون سجاده، مهر و …) در انبارهای امدادی، برپایی خیمه های نماز در جادهها و تفرجگاهها در ایام نوروز با همکاری سازمان جوانان، برپایی چادر نماز در جلوی پایگاههای امداد و نجات جادهای در ایام نوروز یا نصب علائم راهنما برای مسافران با همکاری سازمان امداد و نجات، برپایی خیمههای نماز و تامین موکت در برنامه های مناسبتی مانند نماز ظهر عاشورا و ۲۲ بهمن، تجهیز و آمادهسازی پایگاههای امداد و نجات به اقلام نماز با مشارکت معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد مرکزی اقامه نماز، تجلیل و تقدیر از خادمان و فعالان نماز به کارگیری ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر توسعه و ترویج فرهنگ نماز، تکمیل و توسعه هستههای یاوران نماز با استفاده از ظرفیت سازمان جوانان و با مشارکت معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ستاد اقامه نماز کشور از جمله برنامههای سال آینده است.
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