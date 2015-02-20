مردم قم پشتیبان دولتمردان هستند/ آمریکا دشمن اصلی ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به سفر پیش روی رئیس جمهور به قم اظهار کرد: استان قم در هفته آینده میزبان رئیس جمهوری و هیئت دولت است و هئیت دولت در این سفر با مراجع عظام تقلید و گروه‌های مختلف استان دیدار خواهد داشت.

امام جمعه قم تاکید کرد: ملت ایران، به ویژه مردم قم همیشه پشتیبان دولتمردان بوده و باز هم از آنان حمایت خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح جایگاه ولایت فقیه و کیفیت رابطه مردم با ولی فقیه، خدمت مردم به ولایت فقیه را همان خدمت به امام زمان(عج) دانست و افزود: دولت‌های ما باید در راستای انجام وظایف خود کوشا باشند و قوای مجریه و مقننه باید در خدمت ولایت فقیه باشند و به تذکرات مقام معظم رهبری توجه کنند.

مسئولان به مسئله فرهنگ توجه داشته باشند

به گفته حجت‌الاسلام سعیدی، وقتی مقام معظم رهبری مسئله فرهنگ را مورد توجه و تاکید قرار می‌دهند، مسئولان باید به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی برای مردم و مسئولان اظهار کرد: مقام معظم رهبری مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد را بیان فرمودند و امیدواریم مسئولان کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی از ظرفیت جوانان، به ویژه دانشجویان استفاده کنند.

امام جمعه قم به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون دشمنی‌های آمریکا و تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی روا شده، تاکید کرد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر بنا بر تحریم‌ها باشد، ملت ایران هم می‌تواند دشمنان را تحریم کند.

وی گفت: از تاکیدهای دیگر مقام معظم رهبری این است که دشمن اصلی ما آمریکاست، بنابراین هیچ گاه نباید به وعده‌های دشمنان امیدوار بود.

تولیت آستانه حضرت معصومه(س) بر لزوم اتحاد و یکپارچگی بین امت اسلام در مواجهه با توطئه‌های دشمنان اسلام تاکید کرد.