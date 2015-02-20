به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهراظهار داشت: گام‌های بسیار زیادی در راستای برقرای عدالت در جامعه اسلامی ایران صورت گرفته است و امید است که شاهد تداوم و توسعه این اقدامات باشیم.

وی با اشاره به اینکه در جامعه رشوه از نظر شرعی و فطری و عقلی کشگلاتی را ایجاد می‌کند، تصریح کرد: فساد اقتصادی و رشوه پایه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه را متزلزل و نابود می‌کند.

امام جمعه موقت بوشهر خواستار فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از رشوه در جامعه شد و اذعان داشت: بی توجهی به پدیده رشوه آسیب‌ها و صدمات جبران ناپذیری به جامعه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه رشوه زمینه همه مشکلات و فساد اقتصادی درجامعه است، خاطرنشان ساخت: رشوه فساد اجتماعی و اقتصادی است و رشوه دهنده و رشوه گیرنده مفسد فی‌الارض هستند و باید با آنان قاطع برخورد شود.

حجت‌الاسلام دشتی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در قاطعیت دستگاه‌های نظارتی و قضایی با مفاسد اقتصادی، دستگاه‌های یاد شده در برخورد با مفسدان اقتصادی، اضافه کرد: برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضایی با مفسدان اقتصادی ضروری است.

وی در ادامه یاد و خاطر شهید محلاتی را گرامی داشت و بیان داشت: روحانیت نقش مهمی در انقلاب‌های ایران داشته‌اند و با مطالعه تاریخ می‌بینیم که روحانیت در انقلاب‌های ایران پیشرو و جلودارو مرجع بودند.