گجت ایرانی مضراب تبلت ساخته شد

حمید رحمانی مخترع "مضراب تبلت " در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تلفیق تکنولوژی، هنر و نقش انكار ناپذير مضراب در انتقال ايده‌هاي موسيقي نوازنده، بر آن شدیم تا مضراب تبلتی را به عنوان یک گجت ایرانی بسازیم.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از این مضراب ها می توان به راحتی با تبلت به تمرین نوازندگی پرداخت، اظهار داشت: مضراب تبلت یک گجت ایرانی است که برای اپلیکیشن های ایرانی و خارجی ساخته شده است و کاملا شبیه مضراب های واقعی عمل می کند.

به گفته وی طراحي و ساخت مضراب تبلت به طور تخصصي برای تبلت و موبایل ها بوده تا سازهایی همچون سنتور ایرانی، درام و موارد مشابه را برای هنرمندان جهان بر اساس اصول موسیقی مهیا کند كه می تواند با استقبال گسترده ای از نوازندگان روبرو شود.

وی با بیان مثالی عنوان کرد: مضراب واقعی سنتور بر روی تبلت کار نمی کند، از این رو مضراب تبلت، تمرین موسیقی با اپلیکیشن را ممکن می سازد. همچنین با تبلت دیگر نیازی نیست که با انگشتان دست به نوازندگی با تبلت و یا به طور واقعی بر روی سنتور پرداخت.

رحمانی با بیان اینکه این مضراب نمونه خارجی ندارد، افزود: مضراب تبلت در قالب گجت ایرانی اختراع شده که هم برای سازهای خارجی و هم ایرانی کاربرد دارد و می توان این مضراب ها را به کشور های خارجی صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه تکنولوژی این مضراب به گونه ای است که شبیه ساز پوست دست برای صفحات لمسی خازنی می شود، افزود: مضراب تبلت در دو رنگ سفید و مشکی ساخته شده که نوع مشکی آن حرفه ای است و دقت ساخت بالایی برای تسریع در نوازندگی دارد. همچنین نوع سفید آن دارای رنگ بندی مخصوص خانم ها است.

وی یادآورشد: این مضراب بر روی ابزارهای Galaxy s۴ , s۵ , note ۲ ,۳ HTC ONE M۸ و مورادی از این دست، بدون داشتن محافظ صفحه نمایش ، تست شده است.