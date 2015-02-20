توجه به حجاب و عفاف در صدا وسیما لازم است/ نوروز امسال فاطمی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صبح جمعه با حضور در بیت این مرجع تقلید با وی دیدار کرد.

آیت الله صافی در این دیدار ضمن اشاره به مسئولیت بزرگ صدا و سیما، گفت: صدا و سیما یکی از نهادهای مهم مملکتی است که با نهادهای دیگر کاملاً تفاوت دارد. مسئولیت بسیار بزرگ و سنگینی بر دوش شما نهاده شده است که مهم‌ترین آنها هدایت و ارشاد مردم است.

وی افزود: صدا و سیما یک مدرسه بزرگ علمی و فکری است که با افکار و اعتقادات مردم در ارتباط مستقیم است، لذا باید مدرسین این مدرسه، انسان‌های آگاه، متعهد و عالم باشند.

استاد سطوح عالی حوزه، معرفی معارف والای اهل بیت(ع) را از وظایف اصلی صدا و سیما دانست و افزود: اگر امروز دشمنان اسلام بخصوص گروه خطرناک و تروریستی داعش، چهره رحمانی اسلام را خشن معرفی می‌کنند باید ما در مقابل، بتوانیم حقیقت اسلام و معارف نورانی قرآن را به دنیا ارائه دهیم.

وی خطاب به رئیس رسانه ملی گفت: وظیفه بزرگ شما، تبلیغ مبانی بلند تشیع و معارف والای اهل بیت(ع) است. تعظیم شعائر دینی به معنای واقعی کلمه از اهداف اولیه صدا و سیما می‌باشد که باید در همه برنامه‌ها ملاحظه شود.

آیت الله صافی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در برنامه‌ها باید از وجود علما و روحانیت آگاه که به مسائل و مبانی اسلام آگاهی کامل دارند استفاده شود و از نشر مطالب ضعیف و سست که موجب رنجش خاطر مردم با ایمان می‌شود جلوگیری شود.

وی توجه به مسأله حجاب و عفاف در برنامه‌های مختلف صدا و سیما را لازم دانست و گفت: سعی کنید در تمام فیلم‌ها و برنامه‌ها، عفاف و حجاب و پوشش اسلامی مراعات شود و از نشان دادن صحنه‌هایی که مخالف با عفاف و حجاب است جلوگیری شود.

این مرجع تقلید شیعیان در ادامه سخنان خود با توجه به اینکه سال جدید با ایام فاطمیه تقارن دارد، تصریح کرد: خیلی مواظب باشید که احترام ایام فاطمیه نگهداری شود و در برنامه‌های خود حرمت این ایّام مقدس حفظ شود و نوروز امسال نوروز فاطمی باشد.

آیت الله صافی در پایان این دیدار با مسئلت توفیق برای رئیس صدا و سیما گفت: سعی کنید حضرت ولی عصر (عج) از شما راضی باشد و وجود مبارک ایشان مسرور و خرسند شوند. البته ما با توجه به اینکه شما از خانواده روحانیت هستید توقع و انتظار بیشتری هم داریم که همه شئون اسلامی در این سازمان بزرگ رعایت شود و از این فرصت پیش آمده، به بهترین وجه ممکن استفاده کنید و نواقصی را که وجود داشته برطرف نمایید. ما هم برای شما دعا می‌کنیم که در این کار مهم موفق باشید و بدانید «من کان لله کان الله معه»

در ابتدای این دیدار، محمد سرافراز رئیس رسانه ملی، گزارشی از برنامه‌های خود در صدا و سیما ارائه داد.