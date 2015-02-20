اقتصاد مقاومتی باید بیش از پیش در کشور مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در این خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه مومن واقعی فردی است که درمسیر رضای خدا گام بر می دارد، اظهار داشت: انسان های سعادتمند افرادی هستند که با تکیه بر تعالیم انبیا و عمل به دستورات قرآن برای رضای خدا عمل می کنند و کار و زندگی آنها در این مسیر است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی باید بیش از پیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: باید تلاش کنیم بتوانیم نیازهای کشور خودمان را خودمان تولید کنیم و نیازمندی ما نسبت به خارج کشور هر روز کمتر شود.

ضرورت فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی

حجت الاسلام نکونام افزود: اگرچه تاکنون تلاش های بسیاری در خصوص مذاکرات برای کاهش تحریم ها و کمتر شدن مشکلات کشور شده است اما نباید امیدمان فقط به مذاکرات باشد بلکه اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید در کشور را باید بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم و برای شکوفایی بهتر اقتصاد کشور تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد افزود: توسعه فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی راهکار توسعه اقتصاد کشور است و همه باید سعی کنند کالای ایرانی بخرند و از خرید کالاهای خارجی صرف نظر کنند و به محصولات ایرانی توجه کنند.

وی گفت: تولید کنندگان داخلی در راستای بالا بردن کیفیت محصولات خود برای گرفتن بازار بیشتر و کسب اعتماد مشتری در کشور تلاش و کوشش بیشتر کنند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به جنایات گروه های مختلف داعش و تکفیری در کشورهای عراق و سوریه و...، عنوان کرد: تلاش این گروهها با انجام جنایت های وحشتناک در راستای اسلام هراسی است که این مهم اهدف دشمنان اسلام به شمار می آید.

حجت الاسلام محمد علی نکونام افزود: پشت این گروه های جنایتکار اسرائیل و آمریکا هستند که این گروه ها را حمایت می کنند.