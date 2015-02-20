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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۶

حجت الاسلام رحیمی:

تولیدکننده باید کالای مرغوب به مصرف کننده بدهد

تولیدکننده باید کالای مرغوب به مصرف کننده بدهد

زنجان- امام جمعه ابهر، با اشاره به اینکه تولیدکننده باید مصرف‌کننده را محترم بشمارد گفت: تولید کننده باید کالای مرغوب به مصرف کننده بدهد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و افزود: این فرمایشات دارای محورهای بسیار مهمی چون اقتصاد مقاومتی و الزامات آن، مصرف محصولات داخلی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی، مدیریت مصرف، راهکارهای زودبازده، اجتناب از اسراف، تحریم جواب تحریم، اشکالات مهم در اقتصاد ایران که همان اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی بود.

وی اظهار داشت: اگر کشورهای صنعتی به این درجه از توسعه در تولید محصول رسیده‌اند به دلیل اهتمام جدی مردم به مصرف کالاهای داخلی بوده است.

امام جمعه ابهر گفت: دولت هم وظیفه دارد با حمایت از صنایع داخلی تا رسیدن به مرحله بلوغ زمینه بهبود کیفیت کالاهای ایرانی را فراهم کند ولی باید سه ضلع دولت، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار هم همکاری کنند.

حجت الاسلام رحیمی تاکید کرد: ما می‌توانیم با اصلاح اقتصاد خود علاوه بر اینکه استقلال‌مان را حفظ کنیم در صورت نیاز دیگران را نیز تحریم کنیم.

وی  افزود: مصرف‌کننده هم باید تا جنس ایرانی هست جنس خارجی نخرد البته به این معنی هم نیست که مردم چشم‌بسته کالای نامرغوب و گران بخرند بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی عیب و ایراد آن را هم بگیرند انتقاد کنند و به تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند.

امام جمعه ابهر به زمان ثبت‌نام حوزه‌های علمیه اشاره کرد وگفت: امروزه حوزه بهترین جا برای تحصیل جوانان ما و تضمین سلامت در حوزه از دیگر جاها بسیار بالاتر و خیر دنیا و آخرت در تحصیل علوم دینی و عالم عامل بودن است.

حجت الاسلام رحیمی  به میلاد با سعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار اشاره کرد و افزود: زینب(س) بانوی حیاء و عفت مرزبان پاکی و پاکدامنی هر چند مادر بزرگوارش را در پنج سالگی از دست داد ولی ره‌توشه‌هایی گران‌بها از حیاء و پاکی در همین مدت کوتاه از مکتب مادر فرا گرفت.

کد مطلب 2501472

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